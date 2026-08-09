Victoria, dos contratiempos y el último fichaje a punto

Hugo García protege el balón ante Marcos Blanco en una acción de la primera parte Mónica Ferreirós

El Arosa completó su segunda semana de pretemporada con un triunfo por 0-1 en San Pedro ante el Villalonga, por lo que se llevó el Trofeo Campo Vidal Lamelas. Un tempranero tanto de Gabri Palmás decidió un duelo en el que no pudo actuar Xandre, operado el viernes de apendicitis y que estará de baja varias semanas, y en el que fue expulsado y se retiró lesionado Edgar, que también apunta a ser baja varios días a la espera de conocer la gravedad de su percance muscular.

Son los dos primeros contratiempos en una plantilla que está a punto de completarse con el fichaje de un centrocampista de corte defensivo. A falta de hacerse oficial, todo apunta a que esta misma semana se incorporará el oventense Mateo Arellano, de 28 años y que la pasada temporada jugó en el Compostela antes de reforzar al Lealtad en Segunda RFEF. Arellano pasó por el filial del Sporting de Gijón en Segunda B y llegó a debutar en Segunda con el primer equipo. Tiene bastante experiencia en Segunda RFEF, en equipos como Numancia, Langreo y UD Llanera. Gonza reconoció al final del partido en San Pedro que espera la llegada del último fichaje para este mismo lunes, por lo que el plantel pasará a contar con 23 efectivos y tendrá cubiertas sus 16 fichas sénior.

Iñaki, presionado por Óscar y Borja Sáez Mónica Ferreirós

El entrenador de Oia aprovechó el tercer test de preparación el sábado para probar otra estructura, con un 4-4-2, que mantuvo todo el partido. El Arosa jugó unos primeros veinticinco minutos excelentes. Ritmo alto con balón, presión agresiva en campo contrario y mucha movilidad en ataque. Marcó muy pronto. Aceleró la acción Hugo García en campo contrario, filtró el pase en el borde del área Remeseiro y definió pegado al poste Palmás.

El Villalonga estuvo muy sometido en este primer tramo, en el que el equipo de Segunda RFEF dispuso de cinco ocasiones muy claras para golear. Palmás, Remeseiro, Lombao en dos ocasiones, una de ellas en área pequeña a puerta vacía, e Iñaki perdonaron. Las sensaciones del Arosa fueron muy buenas, si bien mediada la primera parte, como es lógico a estas alturas, la gasolina se fue acabando.

El Villalonga, que tuvo dos opciones por medio de Marcos Blanco y Iago Portas en errores con balón de la defensa arlequinada, bien solventados por Chema, aprovechó que su rival bajó la presión para mantener más el balón hasta el descanso, pero en campo propio y sin progresar. El equipo de Roberto Lázaro, que afrontó el duelo con bajas importantes como Dani Prada, Pedro Delgado, Manu Bugallo, Wachi o Maikel, perdió por lesión antes del ecuador al delantero Jorge Millán, que se retiró cojeando en su pierna izquierda.

Roberto Lázaro afrontó el Trofeo Vidal Campo Vidal Lamelas con muchas bajas y sin apenas cambios Mónica Ferreirós

En la segunda parte el Arosa introdujo nueve cambios, mientras que los celestes solo variaron en portería. Pese a ello, el Villalonga salió con una marcha más tras el descanso, dio un paso adelante y niveló el juego. El Arosa ya no fue tan protagonista, pero siguió teniendo las mejores ocasiones. El portero Rodri Méndez salvó un remate de Concheiro a pase de Rivera. Y Álex Rey dispuso de otra clara.

Con diez

En el minuto 68 Edgar vio la roja al derribar a un Iago Portas que ya encaraba portería para plantarse ante Antón. En la acción, además, el central visitante sufrió una lesión muscular en la zona isquiotibial. A partir de ahí, el Arosa jugó 4-4-1, con el juvenil Xavi de lateral derecho. El equipo de Gonza defendió bien y apenas concedió. E incluso perdonó el segundo en una ocasión de Álex Rey que inició el propio Xavi.

Maceira persigue al local Romay Mónica Ferreirós

El Arosa se llevó el trofeo y completó una segunda semana de trabajo marcada por la acumulación de carga. Y el Villalonga, pese a las numerosas ausencias, dejó una grata impresión, con jugadores como el joven central Roi entre los destacados. Lázaro tiene entre manos una muy buena plantilla que puede luchar por todo esta temporada en Preferente. El próximo test del Arosa será el viernes día 14 en Burgáns, en el "Triangular Villa de Cambados", y se enfrentará a Deportivo B y Compostela.

Ficha técnica: Villalonga: Rodri Iglesias (Rodri Méndez, min. 46) , Berni. Roi Rodriguez, Saúl Amoedo, Borja Sáez; Óscar Martínez (Michael, min. 62), Romay; Iago Porta (David, min. 83), Marcos Blanco, Guille;(Óscar Martínez, min. 74);Jorge Guillán (Iván Capelo, min. 41). Arosa: Chema (Antón, min. 46), Torrado (Pacheco, min. 46),Morante (Mario García, min. 62) , Samu (Edgar, min. 46), Hugo Torres (Pedro, min. 46), Iñaki (Coira, min. 46), Hugo García (Concheiro, min. 45), Remeseiro (Xavi, min. 62), Lombao (Martín Diz, min. 46); Maceira (Rivera. min. 46), Gabri Palmás (Alex Rey, min. 46). Gol: 0-1 Gabri Palmás (min. 2). Árbitro: Manuel Beiras, asistido por Jorge Vázquez y Alex Corzo. Expulsó a Edgar en el minuto 68.

Gonza Fernández estaba satisfecho al final del partido porque su equipo sigue acumulando carga de trabajo y compitió bien en inferioridad Mónica Ferreirós