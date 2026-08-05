Gonza: “Me quedo con todo lo que tenemos que mejorar”

Gonza Fernández durante el partido MONICA VILA

Tras el segundo enfrentamiento amistoso de la pretemporada, Gonza Fernández valoró positivamente el encuentro, más allá de que el resultado no fuera el esperado para los arlequinados, sobre todo después del partido ante el Pontevedra en A Lomba.

“Es un partido de pretemporada, quisimos probar cosas y me voy contento porque sacamos muchas cosas de lo que tenemos que mejorar, creo que hoy fue un buen test y un partido del que nos llevamos mucho”, explica el técnico arlequinado tras la derrota en Monte da Lomba.

Lo cierto, es que si algo puede sacar en positivo Gonza Fernández es la gran implicación que mostraron todos los jugadores durante el partido. Además, se vio cómo los nuevos fichajes siguen acoplándose de la mejor de las maneras a la dinámica de juego del Arosa.

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“Para esto está la pretemporada, creo que fue un buen test y sacamos muchas conclusiones. Creo que nos faltó estar más ajustados sin balón, quisimos ir a apretar alto porque estamos en el momento en el que queremos que los jugadores acumulen mucha carga”, explica Gonza Fernández, que dio minutos a todos los futbolistas de la actual plantilla arlequinada.

“Queremos que hagan muchos metros aunque estén desajustados. Creo que por eso es importante este partido, porque así vemos qué necesitamos para seguir mejorando y acoplando”, recalca el entrenador del Arosa SC.

Asimismo, Gonza Fernández se muestra satisfecho con la plantilla actual, sobre todo con la actitud de los nuevos fichajes, quienes están resultando determinantes en los primeros encuentros de la pretemporada.

Sin ir más lejos, en el encuentro ante el Portonovo SD debutó Hugo Torres, quien llegó al equipo procedente del Deportivo Fabril en calidad cedido para cubrir la banda izquierda, labor que en el enfrentamiento cumplió con nota .

El futuro

Gonza Fernández se mostró muy satisfecho con lo que se vio en el Monte da Lomba, y sobre todo, con la plantilla.

“Estoy muy contento con el grupo y su actitud. Sabíamos que el Portonovo nos iba a exigir porque vienen con la base del año pasado”, comenta. “Lo más positivo que saco es todo lo que tenemos que mejorar de cara a la temporada. Creo que es muy importante, yo en pretemporada no veo los resultados, sino las cosas que no enseñan que para eso están. El contexto con el partido del Pontevedra es diferente. Nosotros hoy estábamos en otro momento. Creo quje va a llegar un medio centro, pero estoy contento”, recalca el entrenador .