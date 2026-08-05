El Portonovo vence y convence ante el Arosa SC

Jesús Barbeito controla un balón durante el duelo MONICA VILA

El Arosa SC disputó otro amistoso, esta vez ante el Portonovo SD, dos recién ascendidos. Los arlequinados se enfrentaron en el Monte da Lomba, que cuenta con un renovado césped. Al inicio del partido, desde la SD Deiro quisieron tener un detalle con el canterano Carlos Torrado, del que le hizo entrega el presidente al inicio.

En el primer tiempo, el Portonovo logró desmontar la estrategia del Arosa, poniéndose 0-2 al descanso. En la segunda parte, los de Gonza Fernández tuvieron más presencia en área, pero los de Minso Vidal mantenían muy firme la zaga.

Una de las acciones del partido MONICA VILA

En el segundo amistoso de la pretemporada, Gonza Fernández realizó varios cambios en el once titular, el primero, la portería. Antón Pérez cogió el relevo de Chema, y en defensa, Edgar y Morante fueron la pareja de centrales escogida de inicio, con Pacheco a la banda derecha y Torrado adelantado, mientras que Hugo Torres se estrenó por la izquierda.

Por parte del Portonovo, Minso estrenó a sus nuevos fichajes, como el caso de Iván Varela, que se reencontró con su ex equipo, o Pedro Arufe en la zaga. También se estrenó Iker Escudero en ataque y el ex arosista Yoel Crespo.

Maceira controla un balón MONICA VILA

La primera ocasión de peligro llegó para los portonoveses, con un disparo de Yoel desde la frontal del área que se fue fuera de los palos de Antón por muy poco. Coira también tuvo un disparo ante Dadín a pase de Torrado que estuvo muy cerca de ser gol.

El equipo de Gonza Fernández se mostraba más cómodo con balón y tenían más presencia en área.

Yoel Crespo filtró el balón desde la banda derecha para Pablo Lede pero Antón Pérez se adelantó y atrapó el esférico sin mayor problema. Crespo tuvo otra oportunidad con otro disparo desde la frontal, pero se fue desviado.

En los últimos minutos del primer tiempo, Minso Vidal dio paso a Eloy Rosal. Cuando más apretaba en Portonovo, llegó su recompensa. En una subida por la banda de Iker, puso el pase para Schneider, que no llegó al rechace, pero si lo hizo Caride para batir a Antón por la derecha.

Minso da instrucciones a Eloy Rosal MONICA VILA

En el último minuto, el colegiado señaló penalti a favor del Portonov. Eloy Rosal se encargó de materializar la pena máxima para llegar al descanso con un 0-2.

Segunda mitad

Tras el descanso, Gonza Fernández sacó un once muy diferente, dando paso a nuevos fichajes como Hugo García o Pedro, y apostando por veteranos como Martín Diz, Iñaki Martínez, o el goleador Gabri Palmás. Lombao tuvo la primera ocasión de peligro para los arlequinados en la segunda parte. Tras una pase filtrado de Iñaki desde el centro, Martín Diz giró el balón a la frontal para Álex Rey. Finalmente, le cayó a Lombao, que disparó directo a las manos de Yeray.

Los de Gonza Fernández buscaban transiciones largas por la banda, pero el Portonovo cerraba bien las líneas. A pesar de estar teniendo mucha más presencia en área, el gol no llegaba para los de Vilagarcía. El Portonovo comenzaba a sufrir en materia defensiva ante la presión del Arosa, pero el gol seguía sin llegar. El gol estuvo más cerca para el Portonovo, con un disparo de Tymo desde la frontal que Chema despejó con la pierna.

Gonza Fernández da instrucciones durante el partido MONICA VILA

Finalmente, el Portonovo consiguió la victoria por 0-2 en su primer partido de pretemporada, estrenándose así por todo lo alto ante un Arosa SC que piensa ya en la siguiente parada de la pretemporada, el triangular en Burgáns .