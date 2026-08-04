A Lomba tendrá que esperar por las obras que estaban previstas
Tras el partido del Celta de Vigo se iba a realizar un drenaje reforzado, pero el préstamo incluído en los presupuestos del Concello todavía está sin licitar
La situación del Municipal da Lomba vuelve a estar en el punto de mira. Teóricamente, tras el partido amistoso entre el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón, se iba a proceder a realizar un drenaje forzado, motivo por el cuál el Arosa SC no disputa ningún partido de pretemporada en casa y por lo que empieza la liga de Segunda RFEF a domicilio. Pero finalmente estas obras, valoradas en más de 44.000 euros no se realizarán ahora mismo.
Lo cierto, es que el dinero de la obra va con cargo a un préstamo que a su vez va dentro del presupuesto general del Concello de Vilagarcía. Dicho préstamo todavía está por licitar, por lo que se va a esperar un par de meses a que llegue el dinero para luego determinar la mejor fecha. Lo más probable es que finalmente este drenaje se realice a final de liga, para no perturbar la competición regular, aunque todo dependerá de las fechas finales.
Lo que sí se va a hacer ahora es un picado y un arenado, que se realizará hoy mismo, siendo el mismo que se hizo la pasada temporada para que el campo aguantase en buenas condiciones toda la campaña.
Cuando finalmente se proceda a dicha obra, se harán unas zanjas de drenaje transversales con una mínima altura de 30 centímetros, así como un tubo de drenaje microperforado, todo conectado con arquetas ya existentes.
Pretemporada
Lo cierto, es que ahora el Arosa SC ya tiene organizada toda su pretemporada sin contar con el Municipal da Lomba, e incluso se podría haber acordado jugar la primera jornada de Segunda RFEF en casa.
Así, el equipo de Gonza Fernández se prepara ahora para el siguiente amistoso, que será hoy a las 20:00 horas en el Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro para medirse al Portonovo SD. Las entradas para el encuentro tendrán un precio de cinco euros.
Para los de Minso Vidal será el primer partido de la pretemporada, una ocasión en la que los nuevos fichajes vestirán por primera vez la camiseta arlequinada ante un rival que ascendió de la categoría en la que militarán esta campaña los portonoveses.
Por su parte, Gonza Fernández tiene una nueva oportunidad para seguir acoplando a las nuevas incorporaciones, que tuvieron un papel fundamental en el pasado amistoso ante el Pontevedra CF que supuso levantar el Trofeo San Roque. Así, animan a sus aficionados a asistir.