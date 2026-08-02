El Arosa SC espera la llegada de un mediocentro a la plantilla

Gonza Fernández da instrucciones a los jugadores durante la pausa de hidratación GonzaloSalgado

El Arosa SC levantó el telón de la pretemporada disputando el Trofeo San Roque ante el Pontevedra CF, en un partido en el que los arlequinados se llevaron la victoria por un 3-1. "Sabíamos que iba a ser un partido exigente, teníamos que ir acoplando a los jugadores nuevos y mantener el nivel que teníamos el año pasado en casa", dice Gonza Fernández tras el encuentro.

Lo cierto, es que el Arosa ya no volverá a jugar en A Lomba hasta el inicio de la Segunda RFEF, concretamente hasta la segunda jornada, ya que en la primera ejercerán de visitantes. El motivo no es otro que las mejoras y mantenimiento del Municipal da Lomba, con el objetivo de que el césped se mantenga en las mejores condiciones posibles durante toda la temporada. El próximo destino será San Miguel.

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"El equipo se mostró serio y creo que se manifestó lo que trabajamos en estas cinco sesiones de entrenamientos", destaca el entrenador, que se mostró muy contento con el nivel que mostraron jugadores que era la primera vez que vestían la camiseta arlequinada.

"Las pretemporadas están para esto. Los resultados no son importantes, pero sobre todo la sensación que me dejó el equipo es que tiene las cosas claras. Jugamos con un esquema que el año pasado casi no utilizábamos y esta campaña tenemos ese recurso. Hay que mantener la ilusión que tienen estos jugadores", insiste.

En la segunda parte, el Arosa SC fue muy superior en las transiciones, algo que también recalcó Fernández. "Cuento pocas ocasiones del Pontevedra y al final eso es con lo que nos tenemos que quedar. Son un equipo de superior categoría y se vio que, por lo menos, este grupo tiene ganas", declara el vigués.

Asimismo, Gonza Fernández agradeció la llegada de Hugo Torres a las filas arlequinadas. El joven viene a reforzar la posición de lateral izquierdo en calidad de cedido por el Deportivo da Coruña. Pero el capítulo de fichajes todavía no parece cerrado en las arcas de A Lomba, y es que la llegada de un jugador que pueda posicionarse en el centro del campo parece el mayor deseo para el cuerpo técnico.

"Estamos buscando un jugador que nos pueda ayudar de medio centro, un perfil distinto al que tenemos. Pero estoy contento con lo que tengo. Si puede llegar mejor, pero sino estoy satisfecho con lo que tengo. Le doy mucha importancia al buen grupo y el día a día", señala Gonza.