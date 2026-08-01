El Arosa SC se lleva el Trofeo San Roque ante el Pontevedra

Pacheco defiende un balón ante Compa GonzaloSalgado

El Arosa SC brindó la primera alegría a sus aficionados en casa. Los de Gonza se llevaron el Trofeo San Roque tras vencer por 3-1 al Pontevedra CF, en un partido en el que los nuevos fichajes se ganaron la ovación de las gradas. Xandre Fraga, Álex Coira y Rivera fueron los encargados de anotar los tantos que darían la victoria a un Arosa que fue de menos a más, mostrando de nuevo una gran solidez defensiva.

El Municipal abrió sus puertas para recibir a un Primera RFEF en el primer amistoso de la pretemporada. Gonza Fernández hizo debutar en A Lomba como titulares a Hugo García, Xandre Fraga y Pedro González, que vivieron su primera experiencia con la arlequinada.

Los aficionados, por su parte, no fallaron al equipo en su primer partido de pretemporada ante un rival de superior categoría al que supieron plantar cara. Durante los primeros minutos, los visitantes fueron más dominantes con balón, dificultando a los de Gonza Fernández pasar del centro del campo. Una recuperación de balón en la banda de Alberto Gil para Yelco Pino supuso la ocasión más clara para el Pontevedra durante los primeros minutos.

Palmás y Álex Rey como figuras en ataque buscaban desestabilizar a Rui Silva para poder encontrar espacio entre centrales. El Arosa SC dio el primer aviso en el ecuador de la primera mitad. Un robo de balón de Álex Rey, que filtró el pase a Gabri Palmás, hizo que el siete local se quedase mano a mano con el portero visitante, pero finalmente Galindo ganó la partida.

Palmás durante una de las acciones ante Yelco GonzaloSalgado

De nuevo, Gabri Palmás volvía a avisar en el área rival. Con una subida por la banda derecha, el delantero provocó un córner a favor del Arosa. El balón volvió a los pies del Pontevedra FC con una acción de Alberto Gil que acabó con amarilla para Samu Santos por falta. A pesar de que los de Rubén Domínguez seguían dominando con balón, los arlequinados controlaban los espacios en su campo.

En una jugada a balón parado, Gabri , que tuvo que entrar al campo por lesión de Compa, consiguió rematar de cabeza para batir a Chema, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego. Con el descanso llamando a la puerta, Gonza Fernández preparaba el banquillo para sacar a otros once jugadores.

Una de las acciones del partido GonzaloSalgado

En una muy buena jugada iniciada por Álex Rey, el recién incorporado Xandre Fraga logró engañar a Galindo con un disparo a la izquierda que puso el primero del Arosa.

Al inicio del segundo tiempo, ambos combinados revolucionaron los onces. Coira llegó por la banda izquierda para disparar y batir de nuevo a Galindo. Con el 2-0 en el marcador, los de Gonza Fernández impusieron su juego.

Los aficionados en las gradas GonzaloSalgado

Para el Pontevedra, Alberto Gil volvió a tener una oportunidad de oro con un disparo desde la frontal del área que se fue rozando el palo de la portería que en el segundo tiempo defendió el joven Antón Pérez. La asociación de Concheiro y Rivera volvió a despertar el entusiasmo en A Lomba. En un contragolpe liderado por el nueve arlequinado, Coira volvía a definir desde la frontal, pero esta vez el esférico acabó en las manos de Galindo.

Las gradas se indignaron cuando el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes, luego de una acción en la que Antón Pérez derriba en el área a Adrián Argos. Yelco Pino se encargó de materializar la pena máxima y darle emoción al encuentro. Uno de los momentos más emotivos se vivió tras la pausa de hidratación con el regreso de Mario García al verde tras meses fuera por una lesión de clavícula.

Gonza Fernández también dio la oportunidad de debutar a Xavi, que se estrenó en el sitio de Xandre. En los últimos minutos, Rubén Domínguez trató de darle la vuelta al resultado con una ventana de cinco cambios. Pero en una acción a balón parado llegó el tercer gol del Arosa. Rivera batió a David Conde para dejar el partido de cara a falta de diez minutos para el pitido final.

Pacheco defiende un balón GonzaloSalgado

Maceira tuvo una oportunidad para aumentar aún más la distancia en el marcador, pero el disparo se fue desviado sin necesidad de que interviniera David Conde. La próxima cita del Arosa SC será el miércoles, en el Monte da Lomba, a las 20:00 horas, para medirse al Portonovo SD.

Hugo Torres, presentado en sociedad

En el descanso del partido, el equipo arlequinado presentó en sociedad a su nueva incorporación, el joven Hugo Torres, que llega a A Lomba procedente del Deportivo Fabril. El lateral izquierdo, nacido en Santiago de Compostela en 2006, afrontará así su primera experiencia lejos de Abegondo con el objetivo de ganar protagonismo.

A sus 20 años, Hugo Torres disputó la pasada campaña diez encuentros con el Fabril, aunque solo fue titular en cinco de ellos. Ante la elevada competencia en su posición, el defensa buscará continuidad en el Arosa para seguir creciendo.

La llamada de Gonza Fernández fue clave para su incorporación al conjunto arlequinado. “Me hizo ver el proyecto más de cerca, que era un gran grupo de personas y futbolistas. Me transmitió mucha seguridad y me hizo ver que es un gran sitio para seguir creciendo como futbolista y como persona”, destaca el lateral izquierdo, que llega a A Lomba con mucha ilusión.