El granadino Pedro González refuerza la zaga arlequinada

Pedro González con Manolo Abalo en A Lomba MONICA VILA

El Arosa SC comienza oficialmente una nueva etapa. Los de Gonza Fernández regresaron a los entrenamientos con muy pocas caras nuevas en el Manuel Jiménez.

Entre ellas, la del granadino Pedro González. El lateral izquierdo llega a Vilagarcía procedente del Salerm Puente Gil, del cuarto grupo de la Segunda RFEF. A sus 22 años, González cuenta con experiencia en distintos clubes de Primera y Segunda Federación para iniciar una nueva etapa lejos de casa.

“Cuenta con experiencia en la categoría. Es un jugador que en la banda izquierda puede jugar de lateral izquierdo o de central zurdo, incluso en posición de carrilero más avanzado. Nos transmite energía e intensidad. Hablamos con él y tenía mucha ilusión”, comenta Perú desde la dirección deportiva en la presentación del joven.

“Sabemos que él hizo mucho por venir aquí. Es una experiencia importante y esperemos que nos ayudemos mutuamente a progresar”, recalca el director deportivo.

El lateral granadino en A Lomba MONICA VILA

Por su parte, el defensa quiso agradecer la cálida bienvenida. “Gracias al presidente y a la dirección deportiva por la oportunidad. Lo que más me llamó la atención es que es un club muy seguido, vienen haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo”, explica el nuevo fichaje del Arosa SC.

Para una afición que todavía no conoce al joven, este se define como “un jugador solidario, que le gusta trabajar para el equipo, e individualmente trabajador, sólido en defensa y capaz de hacer esfuerzos”. “Lo más importante es el equipo, habrá que sumar dónde toque, tanto dentro como fuera”, recalca Pedro González.

Gonza Fernández ya trabaja con el equipo MONICA VILA

González también pasó por la cantera del Granada CF e incluso por el Málaga en su etapa cadete. La pasada temporada, en el Puente Genil, disputó 15 partidos, acumulando más de 800 minutos a sus pies. Entre sus virtudes dentro del campo destacan la “solidez defensiva, concentración y comunicación con los compañeros”.

El Arosa SC dio comienzo a los entrenamientos MONICA VILA

De Andalucía a Galicia, González afronta el reto con mucha ilusión. “Los cambios de aires siempre son buenos, conoces a mucha gente, otras culturas, otras tradiciones y eso siempre es enriquecedor”, comenta el defensa, que ya completó la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Gonza Fernández.

“La gente me está recibiendo gratamente y para la adaptación eso me ayuda. Estoy muy agradecido”, señala. “La afición es un incentivo para seguir haciendo las cosas mucho mejor y apretarse más”, explica González.

La plantilla

El Arosa SC dio el pistoletazo de salida a los entrenamientos para la temporada 2026/2027, y es que este próximo sábado uno de agosto, el equipo de Gonza Fernández enfrenta el primer amistoso de pretemporada, concretamente contra el Pontevedra CF en el Municipal da Lomba a las 20:00 horas.

La plantilla regresa a los entrenamientos MONICA VILA

“Estamos trabajando para incorporar a uno o dos jugadores más y probablemente demos la plantilla ya por cerrada”, explica Perú. “Estamos buscando un mediocentro posicional, un pivote y a lo mejor algún jugador Sub 23 que podamos incorporar”, recalca el director deportivo tras el inicio de los entrenamientos.