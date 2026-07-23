Xandre Fraga se une al Arosa SC en calidad de cedido 

Xandre Fraga durante su presentación en A Lomba Mónica Ferreirós

A sus 19 años, el atacante Xandre Fraga se suma a las filas del Arosa SC de Gonza Fernández para defender los colores arlequinados en calidad de cedido durante la temporada 2026/2027. El joven de Baión llega a A Lomba tras una campaña en la que militó en División de Honor, categoría en la que lograron ser campeones, anotando tres goles en más de 2.000 minutos en los 31 partidos que disputó con la camiseta celeste.

Lo cierto, es que Fraga acostumbra a ocupar la posición de extremo derecho, pero es un jugadror polivalente, por lo que puede adaptarse a las distintas posiciones según las necesidades. Asimismo, hasta el momento es el único jugador con el que habló Gonza Fernández. Una llamada que fue determinante para que se decidiese por el Arosa.

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“Gonza me dijo que había un muy buen grupo, que al final eso es muy importante, y que también se iba a mantener la base del año pasado. Me hizo saber que es un entrenador que ayuda a los jóvenes a crecer”, explica Xandre Fraga.

Manolo Abalo, presidente de la entidad, bromeó con el nuevo fichaje por su papel en el descenso del Arosa Juvenil. “Nos va a dar muchas alegrías porque es juventud y hambre, que es lo más importante en estas edades. Aunque tengo algo que reprocharle, y es que por su culpa descendieron los juveniles”, bromea Abalo.

“Viene de una de las mejores canteras de España, por no decir la mejor. Esperamos que esta etapa le sirva a él para seguir creciendo. Lo va a tener complicado porque va a tener competencia, pero tiene calidad y coco”, destaca el presidente sobre Fraga.

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Por su parte, el joven se mostró muy emocionado por su incorporación al Arosa SC. “Vengo con muchas ganas. Sé que voy a tener que darlo todo para jugar porque no es fácil”, comenta el atacante.

“Cuando Perú me llamó, pocas dudas tuve. Acordamos con el Celta salir cedido y la opción del Arosa siempre fue la primera”, afirma Fraga, que ya contaba con referencias sobre el equipo y también sobre la unión del vestuario, algo que le impulsó para tomar la decisión de fichar por la entidad arlequinada, que cuenta ya con ocho atacantes para la 2026/2027.

Xandre Fraga por primera vez con la camiseta arlequinada Mónica Ferreirós

Para aquellos que todavía no lo hayan visto jugar, Xandre Fraga se define como un jugador “principalmente de banda derecha, vertical e intenso en las disputas, además de rápido”. Asimismo, el joven vivió el ambiente de A Lomba acudiendo a algunos partidos, algo que ahora tiene ganas de experimentar desde dentro, ya que “va a ser mucho mejor”.

“Sé cómo es la afición y es un punto a favor”, dice el atacante, que espera que su etapa en el Arosa SC pueda suponer el salto definitivo de promesa a futbolista consolidado para regresar al Celta con más experiencia y madurez.

“Ojalá sea así, sé que para eso voy a tener que dejarme la vida, pero creo que puede ser un buen sitio para crecer”, destaca el joven.