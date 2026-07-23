Álex Rey seguirá defendiendo los colores del Arosa SC en Segunda RFEF

Álex Rey durante un partido la pasada temporada MONICA VILA

El delantero vigués Álex Rey continúa en el proyecto del Arosa SC en Segunda RFEF. Autor de ocho goles en la segunda parte de la temporada pasada, Álex Rey seguirá aportando talento ofensivo y su experiencia en la nueva categoría.

Tras un primer año “inmejorable”, aún a pesar de las lesiones, Álex Rey renueva en el Arosa SC “con gran alegría”. “Me siento muy cómodo y muy querido en este club y creo que puedo seguir disfrutándolo con mis compañeros”, dice el delantero vigués.

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Álex conoce de primera mano la Segunda Federación, tras haber jugado dos temporadas en las filas del Coruxo FC. Por eso afronta esta nueva temporada con responsabilidad. “Será muy competitiva e igualada en todos los niveles, pero estoy seguro de que con humildad y trabajo lo daremos todo”, afirma. Además, Álex Rey expresa su ilusión “por haber devuelto al equipo a una categoría muy bonita”.

Asimismo, el vigués pide que la temporada 26/27 sea “igual o mejor” que la que acaba de terminar, con buena salud y un buen ambiente en el día a día, algo que considera vital el año pasado.

Álex Rey quiso agradecer a todos los que forman parte del club, “desde la directiva hasta los trabajadores, a quienes no se ve mucho, pasando por la afición, que es fundamental aquí”. Del mismo modo, el delantero afirma sentirse muy a gusto y querido, “algo que no es fácil en tan poco tiempo”.

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Con la renovación de Álex Rey, el Arosa SC completa la parte atacante tras renovar a Palmás, Rivera, Lomao y Martín Diz y fichar a Jorge Maceira, procedente de la SD Compostela, y a Álex Coira, del Gran Peña. En total, son actualmente siete deportistas para el ataque.

Ahora, respecto a la plantilla de la pasada temporada solo queda por despejar la duda de la continuidad o no del defensa argentino Tomás Susavila.