El Arosa se medirá al Atlético Astorga en Segunda RFEF

El partido entre el Atlético Astorga y el Deportivo Fabril en Abegondo la pasada temporada Quintana

Finalmente, el Arosa SC no se verá las caras con el Real Madrid C. Y es que la Federación Española de Fútbol aceptó la petición del Atlético Astorga y del equipo de la capital para que este se encuadre en el grupo cinco de Segunda RFEF.

“El Real Madrid C, conjunto que asumió la plaza del equipo ourensano (CD Arenteiro), competirá la próxima campaña en el grupo 5 y no en el 1, donde inicialmente estaba previsto que jugase el equipo de O Carballiño. Del mismo modo, como consecuencia de esta reestructuración, el Atlético Astorga pasará del grupo cinco al grupo uno”, explican desde la Federación.

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“Interesó la reconfiguración de los grupos mediante la adscripción del Atlético Astorga FC al Grupo 1 y del Real Madrid CF “C” al Grupo 5, al considerar que dicha solución reducía significativamente el kilometraje global de los participantes y respondía de forma más adecuada al interés general de la competición”, concluye la resolución federativa.

Por ello, finalmente será el Atlético Astorga el que dispute los partidos que le correspondían al Club Deportivo Arenteiro, que finalmente saldrá en Tercera.

La primera vez que se verán las caras el Atlético Astorga y el Arosa SC será el próximo 15 de noviembre, fecha en la que a los arlequinados les correspondía visitar Espiñedo, pero finalmente el desplazamiento será a La Eragudina.

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No será hasta el próximo 28 de marzo de 2027 cuando los de León visiten el Municipal da Lomba, en la que será la jornada 28 de la Segunda RFEF. La pasada temporada, el Atlético Astorga ya militó en la Segunda RFEF, y en el mismo grupo que lo hará este año, finalizando en la undécima posición de la tabla clasificatoria.

Asimismo, los leoneses dan continuidad al proyecto de la pasada campaña con José Luis Lago a los mandos.