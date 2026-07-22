Álex Coira: "Llego al Arosa en mi mejor momento deportivo"

Álex Coira en su presentación en A Lomba Mónica Ferreirós

El Arosa SC sigue planeando la temporada 2026/2027. A menos de una semana para que arranquen los entrenamientos, la confección de la plantilla sigue siendo el gran dilema en A Lomba. Tras anunciar los fichajes del portero Antón Pérez, al centrocampista Hugo García (Sub 23), al central David Morante, y el atacante Jorge Maceira, ahora se suma a la lista el joven Álex Coira.

A sus 22 años, llega a Vilagarcía procedente del Gran Peña, en el que anotó seis goles en 34 partidos. El vigués se formó en las categorías inferiores del Val Miñor y el CD Valladares, siendo en este último dónde dio el salto al fútbol profesional. Desde la entidad arlequinada resaltan su "versatilidad y talento en el uno contra uno".

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"Es un jugador joven con mucha proyección que viene de canteras importantes. El año pasado en el Gran Peña hizo una gran temporada", destaca Manolo Abalo, presidente del Arosa SC. "Esperamos que aquí nos ayude a conseguir los objetivos y que le sirva también de trampolín, consiguiendo los mejores éxitos con el Arosa si es posible", recalca.

Lo cierto, es que el atacante vigués tenía más ofertas que la del Arosa, pero en el momento en el que recibió la llamada de Perú, no se lo pensó dos veces. "En el momento en el que se me presentó esta oferta, en una categoría superior, en este estadio y en un club histórico como el Arosa no me lo pensé dos veces", señala Álex Coira.

"Es un club muy histórico con una muy buena afición, que siempre impone mucho, sobre todo al equipo contrario. Tengo muchas ganas de vivirlo desde dentro", comenta el nuevo fichaje del Arosa SC. "Para los jugadores tener gente que te alienta siempre es muy importante", recalca.

Asimismo, en su presentación quiso lanzar un mensaje a todos los aficionados arlequinados. "Vamos a trabajar lo mejor posible dentro del campo para lograr los objetivos y que estemos todos contentos", dice el delantero.

Álex Coira en su presentación en A Lomba Mónica Ferreirós

El delantero llega para reforzar el último tercio de campo arlequinado, en el que ya se encuentran los renovados Rivera, Palmás, Martín Diz, y Lombao, con la duda de Álex Rey todavía por despejar, y el fichaje de Maceira.

En cuanto a sus características en el campo, Coira se define como un jugador "explosivo, con buen uno para uno y bastante trabajador". Lo cierto, es que el delantero ya conoce a varios de los que serán sus compañeros, dado que en su etapa de juvenil entrenó con el Celta C, por lo que coincidió con jugadores como Samu Santos o el propio Jose Rivera.

"A Gonza lo conocía de su etapa en el Alondras, porque al ser de Vigo, me cuadraba por la misma zona", explica Coira, que espera hacerlo lo mejor posible con la arlequinada para lograr los objetivos colectivos.

"Creo que sí que llego en mi mejor momento deportivo al Arosa. Después de dos años en Tercera creo que ya cogí esa madurez y vengo en uno de los mejores momentos", recalca el joven atacante.

Su experiencia en Tercera le permitió conocer al Arosa desde el otro lado. "Siempre me parecieron un equipo impresionante. Juegan muy bien y con lo que anima la afición siempre parece que tienen un puntito más", asegura Coira, que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Gonza Fernández.