El Arosa SC planea su nueva era

ascenso Arosa a segunda RFEF fútbol Arosa vs Céltiga partido de tercera rfef Gonzalo Salgado

El Arosa SC cuenta los días para volver al ruedo. El equipo de Gonza Fernández volverá a los entrenamientos el próximo lunes 27 de julio a las 10:30 horas en el Manuel Jiménez. De este modo, el cuadro arlequinado disputará seis semanas de pretemporada, ya que la Segunda RFEF dará comienzo el próximo seis de septiembre.

Durante la pretemporada, el Arosa SC disputará un total de ocho enfrentamientos amistosos, comenzando el sábado uno de agosto a las 20:00 horas en el Municipal da Lomba con el duelo ante el Pontevedra CF, en el que estará en juego el Trofeo San Roque, algo que ya confirmó el presidente, Manolo Abalo, en la pasada asamblea de socios, en la que también se presentó el proyecto deportivo de la campaña 2026/2027..

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El próximo reto de pretemporada para el Arosa tendrá un gran sabor arlequinado, y es que el cinco de agosto, el equipo de Gonza Fernández se verá las caras con un recién ascendido Portonovo en el Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro.

La siguiente parada para los vilagarcianos será en el Novo San Pedro. El Arosa SC visita el feudo del Villalonga FC el día ocho de agosto para medirse a los de Roberto Lázaro, que militarán otra temporada más en Preferente Sur. Allí, los arlequinados se encontrarán con un viejo conocido como es Romay, quién formó parte de la plantilla arlequinada hace dos temporadas.

Los encuentros que disputará el equipo en pretemporada AROSA SC

El plato fuerte de las semanas de preparación arlequinada llegará el 14 de agosto. Y es que en dicha fecha el equipo disputará un triangular con el Deportivo Fabril y la SD Compostela en el Campo Municipal de Burgáns.

Una situación que volverán a repetir el día 22 de agosto, pero en esta ocasión con el Club Juventud Cambados y el CD Estradense, también en el feudo cambadés. Antes de enfrentar su segundo triangular, el Arosa SC se verá las caras con el Club Deportivo Boiro el 19 de agosto, con el campo en el que se disputará el duelo de pretemporada todavía por definir, aunque lo más probable es que finalmente se dispute en Barraña.

Los dos últimos encuentros de pretemporada para el Arosa SC pasan por Cangas y A Illa. El día 26 de agosto, Gonza Fernández se reencontrará con la que un día fue su casa para medirse de nuevo al Alondras CF, mientras que el sábado 29 los arlequinados visitarán el Salvador Otero para enfrentarse al Céltiga FC.

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De este modo, el Arosa SC volverá a uno de los campos que marcó un antes y un después en la pasada temporada, y es que gracias a un gol de Seijo ‘in extremis’, los de Gonza Fernández alzaron el vuelo directo a la primera plaza que otorgaba el ascenso directo a Segunda RFEF.

En total, serán ocho partidos de preparación para el primer enfrentamiento en Segunda, que será a domicilio ante la Sociedad Deportiva Amorebieta. El primer partido en casa en Segunda RFEF será el fin de semana del 13 de septiembre, cuándo el Arosa SC recibirá al Gernika Club.

El futuro se plantea lleno de incógnitas para un Arosa que tendrá que mostrar su mejor versión para mantenerse en una categoría mucho más exigente y por la que la entidad vilagarciana aumentó su presupuesto, tasado en 850.000 euros, en el que será el último año de Manolo Abalo al frente de la presidencia.

Los aficionados

Desde la peña Escuadra Arlequinada ya abrieron sus puertas a posibles nuevos socios. Asimismo, aquellos que ya sean socios del Arosa SC contarán con un descuento especial a la hora de inscribirse en la peña. Aquellos interesados en formar parte de la peña pueden contactar con la misma a través de sus redes sociales o en el número de teléfono 656 550 493.

Por el momento, los aficionados siguen esperando novedades en el plano de los fichajes, ya que hasta el momento el Arosa SC solo sumó a sus filas a al joven portero Antón Pérez, al centrocampista Hugo García (Sub 23), al central David Morante, y al atacante Jorge Maceira.