Mario García se une a la lista de renovados del Arosa SC

En el centro, Mario García en el último partido de la temporada Gonzalo Salgado

El Arosa SC sigue dando a conocer novedades sobre la plantilla que defenderá la arlequinada en Segunda RFEF. Y es que el capítulo que más está marcando los pasos de los vilagarcianos es el de las renovaciones. Tras anunciar la continuidad del capitán Carlos Pacheco, ahora la entidad sigue atando la zaga con la renovación de Mario García.

Tras un año muy complicado para el defensa luego de sufrir una luxación de hombro en el derbi ante el Céltiga FC en el tramo final de la temporada, situación que provocó la llegada de Tomás Susavila, García volverá a los terrenos de juego en la 26/27 a las órdenes de Gonza Fernández.

“Cando vin ao Arosa fíxeno coa ilusión de xogar con este club en Segunda Federación. Agora teño a oportunidade de facelo e estou moi ilusionado”, dice el vigués. “Estou seguro de que, desde o traballo e a humildade, conseguiremos os obxectivos que nos marquemos. Vexo un grupo moi forte e competitivo, con grandes equipos, que nos vai esixir dar o máximo en cada partido", recalca.

Último año del ciclo Abalo Más información

Asimismo, García también subrayó las ganas que tiene de volver a tocar balón tras unos meses complicados luego de pasar por quirófano. “Teño moitísimas ganas de desfrutar outra vez sobre o campo e de reencontrarme cos meus compañeiros. Estou convencido de que vai ser un gran ano”, asegura.

De este modo, el defensa se suma a una lista de renovados en la que ya se encuentran nombres como Chema Leobalde, Concheiro, Samu Santos, Carlos Torrado, Iñaki Martínez, Remeseiro, Lombao, Palmás, Edgar, Martín Diz, Rivera y Pacheco.

Por otro lado, los aficionados esperan novedades en la parcela de los fichajes. Hasta ahora, el Arosa SC incorporó a su plantel al joven portero Antón Pérez, al centrocampista Hugo García (Sub 23), al central David Morante, y al atacante Jorge Maceira. El equipo comenzará los entrenamientos el próximo 27 de julio.