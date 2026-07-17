Carlos Pacheco se estrenará en Segunda RFEF con 35 años

Pahcheco firma por el Arosa una nueva temporada y podrá debutar en Segunda RFEF Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la renovación del capitán Carlos Pacheco, que cumplirá su séptima temporada en el club, la quinta consecutiva en esta segunda etapa. Pacheco, a sus 35 años, se estrenará en Segunda RFEF, convirtiéndose en el decimosegundo futbolista de la plantilla que logró el ascenso que continúa, tras Chema, Torrado, Samu Santos, Edgar, Concheiro, Remeseiro, Martín Diz, Lombao, Rivera, Iñaki y Gabri Palmás.

El proyecto que están confeccionando Gonza Fernández y David López “Perú” se sustenta en la continuidad de una serie de futbolistas que ocupan ficha sénior y en algunos casos no tienen experiencia en la nueva categoría. Pero el director deportivo y el técnico confían en su total adaptación y en el rendimiento que puedan ofrecer, además de garantizarse un grupo humano que funcionó bien este último curso, tanto en el trabajo del día a día como en la competitividad en los partidos.

“Foi unha tempada inesquecible, das que quedan para sempre. Conseguimos algo moi difícil grazas ao traballo diario, ao compromiso de todo o vestiario, do corpo técnico, do club e ao apoio incondicional dunha afección que é doutra categoría. Creo que o ascenso foi o premio ao esforzo de todo un ano e poder ser parte dese camiño é un orgullo moi grande para min”, dice el capitán tras su renovación.

“Aquí me sinto valorado, feliz e na casa. Este club deume moito e sinto que aínda podo seguir aportando. Despois dun ano tan especial, tiña moita ilusión por seguir formando parte deste proxecto”.

El Arosa ha dado continuidad hasta ahora a gran parte de la línea defensiva que tenía en Tercera, con Torrado, Samu, Edgar y el propio Pacheco. Hasta que se cierren opciones como las de los jóvenes Hugo Torres (Fabril), ya que Manu Rivas firmó en el Compostela, o Xandre Fraga (Celta), el único refuerzo para la línea defensiva es el del central salmantino David Morante (Xerez).

Son 16 los futbolistas confirmados en estos momentos en la plantilla, que comenzará el trabajo de pretemporada el lunes 27 de julio y disputará su primer partido de preparación en A Lomba el día 1 de agosto ante el Pontevedra. A la espera de que se complete la plantilla, en la que ya sólo hay tres fichas disponibles sénior, y de conocer si será el Real Madrid C o el Atlético Astorga el que se encuadre en el grupo en el sitio del Arenteiro, el Arosa empieza a mentalizarse del difícil reto que le espera este año. “Afrontarémolo con moito respeto e humildade, pero tamén con ilusión e confianza no traballo que facemos día a día”, asegura el capitán.