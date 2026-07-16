“Deposité mucha confianza en el Compostela y no se me devolvió”

Jorge Maceira posa junto a Manolo Abalo en las oficinas del Arosa, donde fue presentado esta mañana Mónica Ferreirós

El Arosa presentó esta la mañana al delantero vigués Jorge Maceira, de 26 años y que llega procedente del Compostela, club en el que fue el máximo goleador del equipo con 16 tantos. Sin embargo, el equipo santiagués prescindió de sus servicios, lo que le abrió un abanico de posibilidades, entre las que la propuesta del Arosa se ha impuesto al resto.

Maceira, cuarto fichaje tras Antón Pérez, Hugo García y David Morante, llega a Vilagarcía para seguir dando impulso a su carrera deportiva y estrenarse en Segunda RFEF. El presidente Manolo Abalo lo presentó en las oficinas de A Lomba como “un jugador diferencial”, que está en una edad “inmejorable” y que “nos va ayudar mucho esta temporada. Maceira respondió las preguntas con tranquilidad y claridad de ideas.

¿Por qué no seguiste en el Compostela? ¿Fue una decisión tuya o del club?

Creo que desde el principio en Santiago deposité mucha confianza y no se me devolvió de la misma forma.

Fue un poco sorprendente para la afición del Compostela, ya que fuiste el máximo goleador del equipo...

Considero que, ya no sólo haciendo goles, aporté mi grano de arena, pero la llegada del nuevo director deportivo cambió un poco el proyecto que había y al final se tomó esta decisión.

¿Cuándo te llegan el interés y la llamada del Arosa?

Pues creo que hace unas semanas. Sé que había conversaciones con mi representante y a mí siempre me agradó el Arosa y lo que significa el club, como pude comprobar todas las veces que vine a jugar. Siempre tuve esa iniciativa de cara a poder venir a un club como el Arosa.

¿Tenías más ofertas?

Se hablaba del Coruxo también... Bueno sí, tenía alguna oferta más, también de Segunda Federación de otros grupos. Al final decidí apostar por el Arosa por lo que representa el club y lo que me transmitió cuando vine a jugar en A Lomba y cuando el Arosa era visitante e iba acompañado de su afición. También por la confianza que veo que están depositando en mí, que voy a tratar de devolver desde el primer día.

¿Cuál es tu trayectoria deportiva? ¿En qué equipos te formaste?

Pues empecé en el Coruxo, después pasé por varios equipos de Vigo como Areosa y Val Miñor antes de irme fuera.

¿Dondé estuviste?

Estuve un año en el equipo juvenil del Betis en División de Honor. Después estuve mucho tiempo parado porque tuve una pubalgia, por lo que al final rescindí contrato en Sevilla tras estar seis o siete meses lesionado y vine a recuperarme. Firmé en el Bouzas, donde jugué algunos partidos en juveniles y fue cuando llegó el covid. Con las circunstancias que se dieron, empecé mi etapa sénior en Bouzas.

¿Y después al Choco?

Sí, estuve una temporada allí. Al año siguiente volví al Bouzas y llegó la llamada del Lugo, que fue un punto de inflexión para mí. Fueron dos años en el filial (marcando 8 y 14 goles) antes de irme al Compostela.

¿Coincidiste con Gonza en Redondela?

No. Pero sí es verdad que, tanto compañeros como personas de mí confianza que lo conocen, me hablaron muy bien de él. Eso fue algo que también decantó la balanza para venir al Arosa.

Vas a estrenarte en Segunda RFEF...

Sí, llevo años trabajando para poder llegar. Incluso estuve haciendo la pretemporada con el Lugo en Primera Federación buscando dar el salto. Ya el año pasado pude haber dado el paso para jugar en Segunda, pero decidí apostar por el Compostela. Después de conseguir los objetivos marcados creo que estoy preparado, con muchas ganas e ilusión para dar este paso.

Analizando tus cifras de goles este curso, hay una especie de bajón en la segunda parte de la temporada. ¿A qué crees que se debe?

Pues a que la segunda vuelta fue complicada a nivel general para el equipo. Los rivales nos conocían y sabían como evitar que les hiciésemos daño con bloques muy bajos, acumulaban jugadores y juntaban mucho las líneas y era difícil generar ocasiones. De todas formas no soy de poner excusas.

En el Arosa están Gabri Palmás y José Rivera, futbolistas de ataque con los que puedes complementarte...

Nunca coincidí con ellos pero son muy buenos jugadores. Creo que como bien dices podemos complementarnos entre nosotros, es algo que se irá viendo día a día.

Vienes del Vero Boquete. Un gran campo pero con las gradas muy lejos del terreno de juego. El ambiente de fútbol de A Lomba es diferente....

Sí, ya no sólo lo comprobé esta temporada, también en anteriores en las que vine aquí con la afición en contra. Impresiona y es un punto a favor que tiene el Arosa, además del propio estadio.

¿Te marcas algún objetivo en cuanto a cifra de goles?

No. Aunque suena a frase tópica el objetivo que me marco es tratar de mejorar todos los días. Eso es lo que te lleva a hacer el máximo número de goles. Hay que trabajar todos los días y mejorar en todas las facetas, entenderme con el entrenador y los compañeros y saber lo que buscan. Hay que trabajar de cara a conseguirlo. Cuanto más preparado estés más fácil será hacer goles, dar asistencias y ayudar al equipo.

Has podido comprobar este año el estilo de juego del Arosa con Gonza, ¿crees que encajas en esta idea?

Sí, creo que puede aportar tanto a él como al equipo. Espero hacerlo.

¿Cuanto mides, por cierto?

Mido 1,90 metros.