Luis Castro se despide del Arosa por decisión del club y ficha por el Montañeros

Luis Castro no sigue en el Arosa por decisión del club Lucía Chazo - Arosa SC

El lateral izquierdo Luis Castro no continúa en el Arosa. Así lo anunciaron de forma conjunta el club y el futbolista en una carta de despedida que publicó la entidad, en la que el ribadumiense explica que es una decisión “que non dependía de mín”, por lo que reconoce que “cústame moito irme da que considero a miña casa”.

El futbolista de Leiro se marcha con palabras de agradecimiento a la afición, compañeros, entrenadores, directiva y colaboradores, y lo hace “coa conciencia tranquila de haber deixado todo por este escudo”. Tras actuar en las categorías inferiores del Arosa, al igual que en las del Pontevedra y ED Arousa, Luis Castro recaló en el Lugo para completar su formación y llegó a debutar con el primer equipo, compitiendo varios años en su filial.

Hace dos temporadas regresó a Vilagarcía con el objetivo de devolver al equipo a Segunda RFEF, algo que consiguió este curso con bastante protagonismo. Jugó 2.300 minutos a lo largo de 33 partidos de liga, 24 de ellos como titular. A sus 24 años y una vez que la entidad no apuesta por su continuidad, le toca cambiar de aires para proseguir su carrera deportiva. Se marcha al Atlético Coruña Montañeros, por lo que encadenará otra temporada en Tercera.

Luis se suma a la lista de bajas en la que figuran Tapha (retirado), Manu Figueroa y Seijo (Estradense), Dani Sánchez (Barco), Manu Fernandez y Sindo (Céltiga), Javi Rey y Yoel Crespo.

Para suplirlo en el lateral izquierdo, el Arosa piensa en el joven sub 23 del Fabril Hugo Torres. De momento el club sigue sin anunciar fichajes, más allá del portero Antón Pérez, el defensa salmantino David Morante y el centrocampista Hugo García. Son varios los frentes que tiene abiertos la dirección deportiva que encabeza David López, con operaciones muy avanzadas en futbolistas como el delantero Jorge Maceira (Compostela) y el joven jugador de banda derecha pontevedrés Xandre Fraga (Celta juvenil), entre otros.