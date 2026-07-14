Yoel Crespo causa baja en el Arosa y el capitán Pacheco apunta a seguir un año más

Yoel Crespo se suma a la lista de bajas en la que figuran Tapha (retirado), Manu Figueroa y Seijo (Estradense), Dani Sánchez (Barco), Manu Fernandez y Sindo (Céltiga), y Javi Rey Mónica Ferreirós

El Arosa anuncia la baja del atacante sub 23 Yoel Crespo, que llegó al club en el mercado de invierno junto a Manu Fernández, cedido por el Celta desde la UD Ourense. El joven de 20 años participó en 15 partidos, 6 de ellos como titular, disputando un total de 645 minutos y anotando un gran gol en A Grela ante el Silva.

Aunque empezó jugando mucho a su llegada, con el paso de los meses fue perdiendo protagonismo y apenas participó en los últimos seis partidos. Yoel es un futbolista de banda que destaca por su dinamismo y desequilibrio. El Céltiga es uno de sus pretendientes, pero de no fructificar la operación, en A Illa buscarán otras alternativas.

En las últimas horas ha trascendido en Vilagarcía la posibilidad de que el capitán Carlos Pacheco continúe un año más en la plantilla. A sus 35 años, el central acumula seis temporadas en el club en dos etapas diferentes. A falta de menos de dos semanas para que comience la pretemporada, que rivales como Sestao o Marino ya han iniciado, la mayor parte de anuncios del Arosa han sido renovaciones, con once futbolistas que continúan: Chema, Torrado, Samu, Edgar, Remeseiro, Concheiro, Iñaki, Martín Diz, Lombao, Palmás y Rivera. Los tres únicos refuerzos anunciados hasta la fecha son los del portero sub 23 Antón, el defensa salmantino David Morante y el mediocentro, también sub 23, Hugo García.

La afición sigue a la espera del delantero Maceira, al que también pretenden otros equipos y no todavía no se ha hecho oficial su fichaje. Al igual que el del lateral izquierdo santiagués del Fabril Hugo Torres, futbolista de 20 años que también está en el radar del Arosa.

Álex Vila refuerza la portería del Boiro

El CD Boiro completa su portería con el fichaje del guardameta Álex Vila, que a sus 30 años regresa a la categoría para disputarse el puesto bajo palos con Borja Rey. Vila jugó este curso en el Gondomar, en Primera Futgal, con el que se quedó a las puertas del ascenso.

Álex Vila refuerza la portería del Boiro Mónica Ferreirós

La temporada anterior estuvo en el Arosa, a donde llegó procedente del Celta C Gran Peña. El nuevo jugador del Boiro destaca por su altura y experiencia,. ya que jugó en la categoría también con el Alondras y el Rápido de Bouzas. El Boiro tendrá dos porteros con ficha sénior.