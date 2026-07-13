José Rivera se convierte en el undécimo jugador renovado en el Arosa

Rivera celebra un gol con el directivo Ángel Fernández, Chicho, en un partido en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la renovación del delantero vilagarciano José Rivera, que cumplirá su tercera temporada seguida en el primer equipo arlequinado tras disputar más de 1.800 minutos este curso y anotar 6 goles. Se hizo esperar pero finalmente llegó el anuncio de su continuidad, con lo que ya son 11 los futbolistas que siguen de la temporada pasada. Rivera, al igual que Torrado y Martín Diz, aportan la cuota de cantera al proyecto de Segunda RFEF del Arosa, en el que hasta la fecha se conocen un total de siete bajas: Tapha (retirado), Manu Figueroa (Estradense), Seijo (Estradense), Dani Sánchez (Barco), Manu Fernandez (Céltiga), Sindo (Céltiga) y Javi Rey. Todavía faltan por aclarar las situaciones del capitán Pacheco, los laterales Mario García, Tomás Susavila y Luis Castro, el joven extremo sub 23 Yoel Crespo y el delantero Álex Rey.

A falta de que se oficialice el fichaje del delantero Jorge Maceira y fructifiquen opciones como el lateral izquierdo del Fabril Hugo Torres, el Arosa cuenta en estos momentos con 14 futbolistas, de los cuales 11 ocupan ficha sénior. Son los porteros Chema y Antón (sub 23); los defensas Torrado, Morante, Samu y Edgar; los centrocampistas Hugo García (sub 23), Remeseiro, Concheiro e Iñaki; y los atacantes Martín Diz, Lombao (sub 23), Palmás y Rivera.

David López "Perú", según explicó en la asamblea, sigue tanteando un mercado que "está bastante parado" y al que el Arosa acude en desigualdad de condiciones "a nivel económico" respecto a otros equipos gallegos de la categoría. A falta de dos semanas para que se inicie la pretemporada (lunes 27 de julio), el Arosa sigue a la espera de conocer la decisión federativa respecto a la petición de intercambio de la plaza en el grupo I entre el Atlético Astorga y un Real Madrid C que logró la vacante dejada por el Arenteiro.