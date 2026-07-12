Último año del ciclo Abalo

La asamblea anual del Arosa sirvió para que la directiva presentase el presupuesto de la próxima temporada en Segunda RFEF a los cerca de ochenta socios que se dieron cita en Fexdega MONICA VILA

El presupuesto del Arosa para la próxima temporada en Segunda RFEF será de 850.000€, así fue aprobado por los cerca de ochenta socios que se dieron cita en la asamblea anual del club celebrada en Fexdega, en la que la directiva que preside Manolo Abalo, que afrontará su último año de mandato poniendo fin a un largo ciclo de 17 al frente de la entidad, hizo balance económico y deportivo y habló del proyecto que ya está en marcha en la nueva categoría.

Fue el secretario, Álvaro Romero, el encargado de leer los datos económicos de la temporada que se cierra. La directiva presentó unos gastos de 674.000 euros, desglosados en casi 490.000 para “gastos de personal, jugadores y entrenadores”, más de 42.000 en “transporte”, más de 20.000 en “fichas, seguros y mutualidades”, más de 11.000 en “material de publicidad”, 8.700 en “otros servicios exteriores”, más de 1.000 en “telecomunicaciones”, 29.000 en “arbitrajes”, 7.200 en “hoteles” y más de 66.000 en “otros gastos de gestión”.

En cuanto a los ingresos, casi 80.000 euros llegaron en “subvenciones”, 82.000 por parte de “Federación Española de Fútbol”, 145.000 en “carnets de socios y cuotas de la base”, 108.000 en “partidos en A Lomba”, 59.000 en “patrocinadores”, 63.000 en “vallas”, 12.000 en “donaciones” y más de 100.000€ en “otros ingresos”, para sumar un montante que rondó los 650.000 euros. La directiva presentó un déficit en este momentos de más de 24.000 euros, si bien el presidente explicó que todavía están pendientes de cobró subvenciones de la Diputación y el Concello, “acabaremos con un superávit de 14.000 euros”, dijo el tesorero, antes de que la asambles aprobase las cuentas presentadas de esta forma.

Moncho García, Álvaro Romero y Manolo Abalo, representantes de la directiva actual Mónica Ferreirós

El segundo punto del orden del día fue la presentación del presupuesto de la próxima temporada, que se incrementará en unos 200.000 euros, aunque el aumento en el apartado de “personal, jugadores y entrenadores” sólo será de 60.000 euros “aproximadamente”, pasando a 550000€. En “transporte” el Arosa estima 66.000 (un aumento de 24.000 respecto a Tercera), en cuanto a “fichas y mutualidades” calculan unos 15.000 euros más, al contar de forma obligatoria con 14 licencias profesionales (fichas P), en “arbitrajes” estiman un incremento del gasto en 41.000 euros, mientras que en “hoteles”, con 9 desplazamientos con “hospedaje obligado” por la distancia, prevén unos 21.000 euros más.

En cuanto al cálculo que realizan en los ingresos, la mayor partida llegará en “subvenciones” con 170.000 euros estimados y 90.000 de la RFEF. El Arosa prevé aumentos en las partidas de patrocinadores (90.000), partidos en A Lomba (120.000), vallas (80.000), donaciones (15.000) y “otros ingresos” (125.000). Además calcula que ingresará 165.000 euros en carnets de socios y cuotas de la base. La asamblea aprobó este punto y también la pequeña subida de precios de los carnets que propuso la directiva.

Pequeño aumento precios de los carnés

El precio del carnet de Tribuna será de 100 euros, el de “jubilado Tribuna” de 85, el de Preferencia de 85, el de jubilado Preferencia de 70, el sub 25 de 40 euros y el sub 16 de 10 euros. El carnét de socio especial sube a 160 euros y el de “empresa” (tres carnets) será de 300 euros. Además, el descuento a los peñistas de la “Escuadra Arlequinada” se reduce a un 15%, que no se aplica en los sub 16.

De la afición y su apoyo esta temporada hablaron tanto el presidente como el director deportivo, David López “Perú”, mostrando agradecimiento. “Este año año nos dio la energía la afición, fuimos locales en cualquier campo en Tercera”, reconoció Perú,

David López “Perú” ejerció prácticamente de director general en su intervención Mónica Ferreirós

El de Romai preparó una presentación detallada que explicó durante más de un cuarto de hora, con la que se llevó el aplauso de una buena parte de la sala. Habló de “estabilidad institucional y económica” como piedra angular del Arosa de nuevo. “Trataremos de ser ambiciosos dentro de nuestras posibilidades. Queremos dar pasos pequeños pero que sean firmes, para seguir creciendo con fiabilidad”. Perú reconoció que la composición del grupo I, al estar encuadrados este año con los equipos vascos, aumentará la exigencia económica y competitiva. “Esta es una categoría en la que hasta la última jornada se juegan cosas. Una liga igualada donde los resultados como local son determinantes”. Hacer de A Lomba un fortín será clave, en opinión del director deportivo, para lograr el objetivo de la permanencia.

Perú ensalzó el trabajo y la “calidad humana” de Gonza y de su cuerpo técnico. “Ser meticuloso en el trabajo en el día a día y cuidar los detalles fue la base para conseguir el ascenso”, al igual que “la exigencia diaria”. Por eso el Arosa quiere “estar al 150 %” en cada sesión para volver a ser muy competitivo. Poder entrenar al menos un día a la semana en A Lomba, una vez que el Concello realice los trabajos previstos en el terreno de juego de cambio de canalización, que obligarán al equipo a empezar la liga en el Manuel Jiménez, será otra de las novedades esta temporada.

En cuanto a la confección de la plantilla, Perú no habló de nombres. “Todos se merecerían seguir tras ascender, pero hay que buscar lo mejor para el club. Evaluar y tomar decisiones viendo las necesidades y las posibilidades del mercado”. En las últimas horas se anunciaron la renovación de Martín Diz y el fichaje del central David Morante (Xérez). El delantero Jorge Maceira (Compostela) también está cerrado, aunque todavía no es oficial.

El Arosa sigue trabajando en el capítulo de fichajes. “Hay varias opciones avanzadas”. El perfil de futbolista que se busca pasa por “jugadores que nos den energía”, dijo Perú cuando un socio le preguntó por la posible continuidad del capitán Pacheco, del que el director deportivo alabó su “calidad humana” y su contribución para “ayudar y hacer grupo”, añadiendo que “es un arosista más y hay que tenerlo cerca”, aunque todo hace indicar que no será en la plantilla como jugador.

Sinceridad con la cantera, que no cuenta

En cuanto a la nula presencia de la cantera en el equipo sénior tras cuatro temporadas del juvenil en División de Honor, David López fue sincero al reconocer que “al tener objetivos súper ambiciosos no hubo paciencia”. Por ello opta por “buscarles alternativas” a los jóvenes de la base. “No queremos que estén aquí sin continuidad porque no es lo ideal para ellos”. Y es que el proyecto del Arosa no pasa por su cantera, aunque Perú dijo que tratarán de recuperar las categorías perdidas esta temporada en la base, tras el descenso del Juvenil A y del Infantil A, que arrastró al B.

Entradas Celta vs Sporting de Gijón

El presidente Manolo Abalo explicó que a partir del martes saldrán a la venta las entradas para el Celta vs Sporting de Gijón que se jugará en A Lomba el día 25 de julio. Los precios serán de 30 euros para el público general en Tribuna y 20 en Preferencia. Los socios del Arosa pagarán 10 euros. Los socios menores de 16 años acceden gratis, igual que los socios con carnet especial. Los menores de 16 no socios pagan 10 euros. Las entradas se podrán adquirir en las oficinas del club, que pondrá una carpa varios días durante las próximas semanas en la Plaza de Galicia para retirar entradas y carnets.

Arosa vs Pontevedra, 1 de agosto en A Lomba

Por último, el presidente también avanzó que el día 1 de agosto el Pontevedra visitará A Lomba para enfrentarse al Arosa en el Trofeo San Roque. Será el único partido que jueguen los locales, que empezarán a entrenar el día 27 de julio, en su campo esta pretemporada, ya que en agosto se levantará el césped. En este amistoso el Arosa probará la nueva aplicación que usará este año para la venta de entradas digitales, con la idea de “evitar colas”, y comunicarse con padres de la base y socios. Un nuevo servicio “fácil e intuitivo” que convivirá con la tradicional venta física de entradas.