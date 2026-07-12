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Deportes

El central salmantino David Morante es el tercer fichaje del Arosa

Tiene 25 años y jugó las tres últimas temporadas en Segunda RFEF. También tiene experiencia en Primera con el Talavera

Gonzalo Sánchez
12/07/2026 15:23
El central salmantino David Morante jugó las tres últimas temporadas en Segunda RFEF
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El Arosa anunció el fichaje del central salmantino David Morante, de 25 años y que llega a Vilagarcía procedente del Xerez, con el que descendió a Tercera hace unas semanas. El tercer fichaje del Arosa, tras el portero Antón Pérez y el centrocampista Hugo García, pasó por la cantera del Real Valladolid y tiene experiencia en Segunda B en las filas del Leioa y jugó en las tres divisiones RFEF. 

En Tercera en las filas del Santa Marta de Tormes, en Segunda con el Palencia Cristo Atlético la temporada 21-22, en la que coincidió con el Arosa aunque no llegó a jugar en A Lomba. Y disputó más de 2.300 minutos en Primera RFEF en la 22-23 con el Talavera de la Reina, club con el que también jugó en Segunda RFEF. Hace dos años militó en la Deportiva Minera (Segunda RFEF), jugando más de 3.000 minutos entre liga y Copa del Rey. Esta última temporada, en el Xerez, jugó más de 2.000 minutos a lo largo de 22 minutos. Ahora llega a Vilagarcía para aportar experiencia en la categoría. "É un central rápido e con boa saída de balón", indican desde el club.

Con el fichaje de Morante y la renovación de Martín Diz la plantilla cuenta con 13 jugadores, ya que se suman a Chema, Antón Pérez, Torrado, Edgar, Samu Santos, Hugo García, Concheiro, Remeseiro, Iñaki, Lombao y Gabri Palmás.

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