Hugo García: "Siento que va ser un año importante"

El centrocampista ferrolano Hugo García posa con la camiseta del Arosa en el campo de A Lomba, donde fue presentado ayer por el presidente Manolo Abalo como el segundo fichaje para Segunda RFEF Mónica Ferreirós

El Arosa presentó esta la mañana al futbolista ferrolano Hugo García, mediocentro de 22 años que llega a Vilagarcía del filial del CD Lugo. Acompañado por el presidente Manuel Abalo, que lo definió como “jugador joven pero importante”, el segundo fichaje del Arosa para Segunda RFEF, también sub 23, es un pivote posicional de muy buen pie, que destaca por su capacidad en la creación para dar continuidad al juego. También puede actuar de central y tiene experiencia en la categoría, con el Polvorín cuando todavía era juvenil y con el Unión Adarve y el Rayo Majadahonda.

“Siempre tuve buenas referencias de gente que jugó aquí, cuando salió la opción no tuve dudas y fue muy fácil llegar a un acuerdo”, dijo Hugo García en su presentación, tras agradecer la acogida.

El nuevo futbolista del Arosa dio sus primeros pasos en O Val y no tardó en destacar, por lo que lo fichó el Deportivo. En edad cadete decidió irse al Lugo “porque creí que era una buena oportunidad y estoy contento de haberlo hecho”. Con el equipo juvenil lucense se enfrentó varias temporadas al Arosa en División de Honor, por lo que David López “Perú” lo conoce a la perfección. Con 18 años ya jugó más de mil minutos en Segunda RFEF en un Polvorín en el que coincidió con Carlos Torrado. Tras jugar en Tercera su primer año sénior (más de 1.800 minutos), hizo las maletas y se fue a la capital de España para reforzar al Raya Majadahonda, donde no tuvo la continuidad esperada y salió cedido al Adarve. “Fue mi primera experiencia fuera de Galicia, tuvo sus cosas malas porque a nivel de participación no tuve toda la que me gustaría, pero fue un aprendizaje enorme”.

La pasada campaña optó por regresar al filial lucense, jugando 2.300 minutos y siendo un futbolista importante en la categoría, adaptándose por necesidades del filial a la posición de central. Este verano dio por concluida su etapa en el Anxo Carro, donde no le dieron la oportunidad de demostrar su potencial en el primer equipo. “No llegué a un acuerdo y decidimos separar caminos este verano. Me queda la espina clavada de haber podido oficialmente con el primer equipo, con el que estuve en entrenando varios años. Pero son cosas del fútbol y circunstancias que se dan”.

Hugo Garcia posa junto al presidente Manolo Abalo en el campo de A Lomba Mónica Ferreirós

Hugo García viene a A Lomba convencido de que este va a ser su año. “La ilusión y el trabajo no van a faltar, obviamente siempre hay factores que influyen, pero siento que tanto para el club como para mí va a ser un año importante”.

El nuevo futbolista del Arosa no ha hablado con el técnico antes de cerrar su fichaje, pero cree que va a encajar muy bien en la idea de juego de Gonza Fernández. “Me gusta ayudar a la salida de balón, pero también con sacrificio a nivel defensivo y considero un punto fuerte el entendimiento del juego, que me ayuda a estar bien posicionado”. Hugo explica que tanto Perú como “algún compañero” le trasmitieron “la idea de entrenar y ver el juego” del técnico de Oia. “La verdad es que me dejaron muy tranquilo por la manera que quiere que jueguen sus equipos, que encaja perfectamente y fue uno de los factores que influyó para que viniese”.

Hugo García será un vecino más de Vilagarcía, donde residirá a partir del próximo mes, mientras defiende la camiseta arlequinada en la categoría nacional. “Aún no conozco la ciudad pero tengo muy buenas referencias”.

El Arosa suma de esta forma con 11 futbolistas anunciados. Chema, Carlos Torrado, Samu Santos, Edgar, Remeseiro, Concheiro, Iñaki, Lombao y Gabri Palmás son los renovados hasta el momento, y Hugo García y Antón Pérez los fichajes. Futbolistas como el lateral izquierdo Manu Rivas (ex del Mérida) o el delantero Jorge Maceira (Compostela) están en el radar del club vilagarciano.

El juvenil Marco Antonio, al Burgos

El club también anunció que el jugador canterano Marco Antonio Pintos se marcha al equipo juvenil del Burgos. El atacante pontevedrés jugó esta temporada en División de Honor siendo todavía su primer año como juvenil. Tras el descenso da la Liga Nacional, ha optado por seguir su formación lejos de Galicia y en el club burgalés, como hace dos años también hizo Pablo Memet, que esta temporada jugó más de 500 minutos en el Burgos Promesas, en Segunda RFEF. Otros casos los últimos años fueron los de Fer Martínez (Celta y ahora en el Águilas) y el vilagarciano Pedro Bouzada (Sevilla CF).

Real Madrid C o Atlético Astorga

El Real Madrid C compró la plaza que dejó el Arenteiro en Segunda RFEF al solicitarla dentro del plazo establecido y realizar el depósito de 380.000 euros, cuantía que fijó en su circular la Federación la semana pasada, resultado de la media de las deudas del equipo de O Carballiño y del Tarazona, también descendido por impagos.

El Astorga, que fichó a Martín Rafael este verano, podría ocupar la plaza del Arenteiro en el grupo I

El filial blanco, de todas formas, apunta a no ser el rival del Arosa en el grupo I, puesto que prefiere jugar en el V, con equipos de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha. Ha llegado a un acuerdo para hacer una permuta con el Atlético Astorga, que en principio tiene que jugar en este grupo V pero prefiere hacerlo en el I con gallegos, cántabros, asturianos y vascos.

Ahora falta que la RFEF dé el visto bueno a esta situación que le presentarán ambos clubes, con lo que sería el Astorga el rival del Arosa junto a Bergantiños, Coruxo, Compostela, Ourense CF. Marino de Luanco, UD Llanera, Real Oviedo Vetusta, Rayo Cantabria, Gimnástica de Torrelavega, Alavés B, Eibar B, Guernika, Portugalete, Amorebieta, Sestao y Baskonia.

A la otra vacante tiene prioridad el Castellón B, que fue el otro equipo que disputó el play-out de permanencia en Segunda RFEF, aunque ha trascendido que han pujado por las plaza equipos catalanes. El calendario se sorteó la pasada semana y es inamovible, tan sólo falta por saber el nombre del equipo que ocupará el lugar en cada jornada donde aún figura el descendido Arenteiro.

Asamblea, el domingo

La directiva del Arosa convoca a sus socios a la asamblea anual ordinaria, que se celebra el domingo en el aula-seminario de Fexdega a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda. Entre los puntos del día se recoge la rendición de cuentas, la presentación del presupuesto y la información del proyecto deportivo, además de ruegos y preguntas.