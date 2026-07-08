El Arosa renueva a Edgar y cede al canterano Yeray al Céltiga

El central lucense Edgar se convierte en el noveno jugador renovado de la plantilla que logró el ascenso Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la renovación del central lucense Edgar, que a sus 29 años cumplirá su segunda temporada en Vilagarcía, ahora en Segunda RFEF. El defensa central zurdo, que también actuó a las órdenes de Gonza Fernández en las posiciones de lateral izquierdo y mediocentro defensivo en algunos partidos, jugó más de 1.700 minutos esta temporada a lo largo de 25 partidos, 20 de ellos como titular.

Su continuidad, avanzada hace semanas por el director deportivo David López “Perú” al ser uno de los numerosos jugadores que tenían renovación por ascenso, hace que la plantilla cuenta en estos momentos con 10 futbolistas anunciados. El único fichaje presentado es el del portero Antón Pérez y son 9 ya los futbolistas renovados: Chema, Carlos Torrado, Samu Santos, Edgar, Remeseiro, Concheiro, Iñaki, Lombao y Gabri Palmás.

El club arlequinado también anunció la cesión del joven canterano Yeray Arosa al Céltiga. Capitán del equipo juvenil de División de Honor, el polivalente futbolista de 19 años vilanovés sigue idéntico camino que Sindo o Seijo, también cedidos. Yeray llegó a la cantera arlequinada en edad benjamín procedente del Deiro y quemó todas las etapas formativas en el club. En su segundo año juvenil, con Jose Luis Lemos como técnico, debutó en Tercera contra el Viveiro y también participó en el partido siguiente ante el Gran Peña. Esta última temporada su concurso con el sénior se limitó a los partidos de Copa RFEF, mientras que en el equipo juvenil disputó más de 1.800 minutos y anotó 4 goles, jugando en todo tipo de posiciones (central, lateral, pivote e incluso delantero).

El canterano Yeray, capital del juvenil de División de Honor, se marcha cedido al Céltiga Mónica Ferreirós

El Céltiga vuelve a pescar en Vilagarcía con este fichaje, que se suma a Sindo y a Manu Fernández. Yeray era un jugador pretendido por otros equipos de la zona, sabedores de que es un joven futbolista con margen de mejora, una capacidad física excelente y que puede adaptarse a diferentes posiciones. Será Luis Carro el que tratará de pulirlo a partir de ahora.

Yeray es la décima incorporación que anuncia el director deportivo Edu Charlín, tras las del portero Guille López (Moaña), los defensas Odilo y Ginto (Gran Peña), los centrocampistas Manu Fernández y Sindo (Arosa) y los atacantes Facu Moreyra (Boiro), Fran López y Cellerino (Gran Peña). La plantilla cuenta ahora con 19 futbolistas, ya que continúan Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Y desde el equipo juvenil promociona Martiño.

Hoy asamblea de socios en A Illa

El Céltiga celebra este jueves su asamblea anual de socios en el salón de plenos del Concello a partir de las 20.30 horas en primera convocatoria y 21 horas en segunda. El orden del día recoge un total de cuatro puntos. En primer lugar la directiva presentará el estado de cuentas, a continuación explicará a los socios la situación deportiva, antes de realizarse la dimisión de la directiva una vez cumplido el mandato de cuatro años del grupo que lidera José Ricardo Dios. El cuarto punto del orden del día es la apertura del período de presentación de candidaturas a la presidencia, y por último los ruegos y preguntas. Todo hace indicar que "Harry" Dios tendrá que seguir al frente del club si no hay alternativa, aunque espera que sumen más socios para echar una mano.