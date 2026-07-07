El Arosa ata a su goleador

Gabri Palmás fue muy importante en la remontada en el último partido del Arosa ante el Céltiga Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la continuidad del delantero moañés Gabri Palmás, que fue el máximo artillero del equipo esta temporada al anotar 13 goles, siendo una pieza clave en el ascenso.

Palmás, de 27 años, pondrá su experiencia en Segunda RFEF al servicio del Arosa. Y es que el delantero disputó tres temporadas en la categoría, dos de ellas en el Ourense CF, con el que consigiuió el ascenso a Primera RFEF, y otra en el Ejea antes de firmar en Vilagarcía. Gabri Palmás también jugó en Segunda B en el Compostela, club al que llegó tras destacar en el Choco, donde coincidió con Gonza Fernández.

Objetivo del Arosa hace dos años, con Dani Abalo en la secretaría técnica y Míchel Alonso en el banquillo, su ansiada llegada a Vilagarcía se retrasó una temporada, ya que el Arosa lo volvió a intentar el pasado verano y se aseguró de garantizar su continuidad por dos temporadas si llegaba el ascenso.

La renovación de Palmás, unidas a las de Iñaki y Lombao, empiezan a dibujar el ataque del equipo para la nueva categoría, a la espera que el club también cierre los acuerdos con Martín Diz y Jose Rivera. Gabri Palmás dice sentirse “cómodo e moi querido” en Vilagarcía, donde es consciente de que la exigencia y la dificultad aumentan con el salto de categoría a partir de ahora. “Vai ser unha tempada bonita e dura á súa vez porque o nivel dos equipos vai ser alto”, comenta el moañés.

En estos momentos el único fichaje anunciado es el del portero Antón Pérez y son un total de 8 los futbolistas que ya estaban en Tercera los que continúan: Chema, Carlos Torrado, Samu Santos, Remeseiro, Concheiro, Iñaki, Lombao y el propio Palmás. De los 9 futbolistas, sólo 2 de ellos son sub 23.Cabe recordar que la normativa de la Real Federación Española de Fútbol permite 16 licencias para jugadores sénior (mayores de 23 años), por lo que las 9 plazas restantes hasta el límite de 25 deben ser sub 23.

La idea de David López “Perú” y Gonza no pasa por ocupar todas las licencias, en principio quieren una plantilla algo más corta, aunque todo va a depender de la evolución del mercado de fichajes, donde rivales como Bergantiños y Coruxo se están moviendo bastante bien en estas semanas.