El Arosa renueva a Adri Lombao y cede al canterano Sindo al Céltiga

Sindo posa con la bufanda del Céltiga en el Salvador Otero da

El Arosa anuncia la continuidad del joven extremo coruñés Adrián Lombao, que cumplirá su segunda temporada en Vilagarcía. Lombao ocupa plaza de sub 23 y se convierte en la octava pieza de la plantilla que anuncia el club, tras los porteros Chema y Antón Pérez (Céltiga), los defensas Carlos Torrado y Samu Santos, y los centrocampistas Remeseiro, Concheiro e Iñaki.

Adri Lombao, durante el último partido ante el Céltiga Gonzalo Salgado

El joven coruñés de 21 años jugó más de 1.600 minutos esta temporada a lo largo de 33 partidos, 18 de ellos como titular, anotando 2 goles. Jugador habilidoso, con facilidad para el uno contra uno en banda, seguirá creciendo en Vilagarcía con el salto de categoría. Era uno de los futbolistas que tenían un año más de contrato en una lista en la que también figuran Edgar y Gabri Palmás. El Arosa, poco a poco, va anunciando todas estas renovaciones, en las que se espera que también estén los vilagarcianos Rivera y Martín Diz.

En las últimas horas, desde el medio de comunicación multimedia “Non Vale Furar”, anuncian el acuerdo del centrocampista ferrolano Hugo García con el Arosa. Se trata de un futbolista sub 23 (año 2004) que pasó por la cantera del Deportivo antes de incorporarse a la del Lugo, donde se midió varias temporadas al Arosa en División de Honor juvenil. Ya en su inicio de etapa sénior estuvo en el Adarve antes de regresar lucense, el Polvorín, donde esta temporada jugó 2.300 minutos a lo largo de 32 partidos en Tercera. Hugo García es un pivote posicional de buen pie con experiencia en la categoría, ya que en su último año juvenil disputó más de mil minutos en Segunda RFEF con el filial del Lugo.

Sindo, otro canterano que se va

En el caso de Rudesindo González Fernández, “Sindo”, causa baja y defenderá la camiseta del Céltiga esta temporada en Tercera RFEF. Era un secreto a voces que tanto el Arosa como el club isleño hicieron oficial esta mañana. En su segundo año sénior, Sindo seguirá en Tercera con el objetivo de tener más protagonismo a las órdenes de Luis Carro del que tuvo en Vilagarcía con Gonza Fernández, puesto que sólo participó 117 minutos en liga.

El Céltiga tenía muy claro que quería incorporarlo este año y el acuerdo se cerró hace semanas, por lo que el equipo de A Illa completa de esta forma su puzle en la medular con otro jugador que llega desde el Arosa, sumándose a Manu Fernández a y a los renovados Óscar Iglesias y David Giráldez. Desde Vilagarcía explican que se trata de una “cesión” y que esperan “contar co seu regreso na próxima campaña logo desta experiencia de aprendizaxe lonxe da Lomba”. Sindo, centrocampista nacido en 2006, es otro futbolista que defendió la camiseta arlequinada en División de Honor Juvenil los últimos años pero que no ha encontrado hueco en el primer equipo. Y es que el Arosa no ha rentabilizado sus cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol formativo español, ya que ningún futbolista en este período se ha asentado en el sénior durante estos años en Tercera.

El director deportivo del Céltiga, el cambadés Edu Charlín, sigue trabajando sin prisa pero sin pausa para sumar nuevas piezas a un plantel que ya tiene 7 caras nuevas. Además de Sindo y Manu Fernández, anunciados los dos últimos días, son altas Guille López (Moaña), los defensas Odilo y Ginto (Gran Peña) y los atacantes Facu Moreyra (Boiro) y Fran López (Gran Peña).

La plantilla cuenta ahora con 17 futbolistas, ya que continúan Manu Táboas, Santi Figueroa, Carlos Gómez, Óscar Iglesias, David Giráldez, Julio Rey, Nico del Río, Anxo y José Sobrido. Y desde el equipo juvenil promociona Martiño. Reforzar la defensa con varias piezas y también las posiciones de banda son ahora los objetivos de Edu Charlín, que quiere de nuevo una plantilla larga y competitiva para no pasar apuros en la categoría, al igual que el año pasado.