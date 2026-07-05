La vacante que deja el Arenteiro en Segunda RFEF cuesta 380.000 euros

ascenso Arosa a segunda RFEF fútbol Arosa vs Céltiga partido de tercera rfef Gonzalo Salgado

La vacante que deja el Arenteiro en Segunda RFEF por su descenso por impagos tiene un coste de 380.464 euros, resultado de la media entre las deudas que arrastran el club de O Carballiño (393.573) y el Tarazona (367.354), que también perdió la plaza en la categoría por impagos. En el caso del equipo gallego, que deja su sitio en el grupo I donde jugará este año el Arosa, este montante se desglosa en 241.937 € de deuda declarada por la Comisión Mixta, 50.447 € comunicada por el Comité de Entrenadores de la RFEF, y 101.188 € comunicada por el Departamento de Administración y Finanzas de la Federación Española.

Según ha publicado la Federación en una circular las últimas horas, tienen prioridad para adquirir estas dos vacantes que dejan Arenteiro y Tarazona, los dos equipos de Segunda RFEF que perdieron el play-out de permanencia (Castellón B y Real Madrid C), seguidos por los 25 equipos que descendieron de forma directa de Segunda a Tercera Federación en los cinco grupos de la competición por orden de clasificación. Y en tercer lugar optan a las vacantes los no ascendidos de Tercera a Segunda Federación en los dieciocho grupos por orden de clasificación y coeficiente en la fase regular.

El plazo para solicitar las vacantes expira el miércoles 8 de julio a las 23.59 horas. Los equipos que las consigan caerán a los grupos en los que iban a competir Arenteiro y Tarazona, cuyos calendarios ya están sorteados. Todo indica que será el Real Madrid C el que salga en el grupo I, por lo que será rival del Arosa. En los próximos días se conocerá definitivamente la composición definitiva de la categoría.