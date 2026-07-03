Remeseiro pone su experiencia en Segunda RFEF al servicio del Arosa

Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba Mónica Ferreirós

El Arosa anuncia la renovación del centrocampista coruñés Marcos Remeseiro, que regresa a Segunda RFEF para poner su experiencia en la categoría al servicio del proyecto arlequinado. Remeseiro, que este mes cumplirá 34 años, fue un jugador clave en el esquema de Gonza Fernández este curso en Tercera, categoría en la que logró un nuevo ascenso a su currículum. Jugó casi tres minutos a lo largo de 32 partidos como titular, en los que anotó 2 goles, superando incluso el protagonismo que tuvo en el Bergantiños, equipo con el que se reencontrará esta temporada.

Reme aventura una liga “complicadísima, cun grupo de moitísimo nivel, pero espéroo con moita ilusión e moitas ganas de desfrutar e de representar ao club nunha categoría nacional. Estou moi contento de ter vido a Vilagarcía e de como me acolleron desde o principio. Podería dicir que en só un ano me sinto como na casa”.

El Arosa sigue dando continuidad a futbolistas que ya estaban en la plantilla el pasado año. Remeseiro se suma a Iñaki, Concheiro, Samu Santos, Chema y Carlos Torrado. Otros como Edgar, Lombao y Gabri Palmás tienen un año más de vinculación con el club. El portero sub 23 Antón Pérez es el único fichaje anunciando de momento por la entidad.