El joven portero Antón Pérez es el primer fichaje del Arosa

Antón Pérez junto al vicepresidente del Arosa, Moncho García, en su presentación Arosa SC

El portero sub 23 redondelano Antón Pérez es el primer fichaje del Arosa para competir la próxima temporada en Segunda RFEF. El jugador de 20 años disputó su primera temporada como sénior en las filas del Céltiga este año, alternando en la titularidad con Manu Táboas y siendo una de las revelaciones del equipo en algún tramo de la competición de Tercera RFEF. Antón jugó 18 partidos, acumulando un total de 1.620 minutos.

Con su fichaje, el Arosa deja cubierta la portería, ya que se suma a Chema Leobalde. "Estou moi ilusionado e creo que é unha oportunidade moi boa para mín", dijo en su presentación. "Veño dunha boa temporada e este paso creo que me pode vir ben na miña carreira".

En el capítulo de renovaciones, el club anunció en las última horas la continuidad del mediapunta Iñaki Martínez, que cumplirá su quinta temporada seguida en Vilagarcía. El mexicano de 26 años es uno de los capitanes y viene de jugar 1.200 minutos (13 partidos como titular), en los que marcó 7 goles, siendo clave en el remontada en el último partido ante el Céltiga, que dio el título al Arosa. Iñaki completó el ciclo en A Lomba de cuatro años seguidos en Tercera RFEF y ahora tendrá la oportunidad de disfrutar en Segunda, que fue el objetivo que se fijó cuando dejó el Pontevedra para venir a Vilagarcía.

El Arosa sigue dando continuidad a futbolistas que ya estaban en la plantilla el pasado año. Iñaki se suma a Concheiro, Samu Santos y Carlos Torrado. Otros como Edgar, Remeseiro, Lombao y Gabri Palmás tienen un año más de vinculación con el club.

El Madrid C apunta a la vacante

En las últimas horas ha trascendido que Real Madrid es uno de los equipos que podría hacerse con una de las vacantes que han dejado en Segunda RFEF los descensos administrativos de Arenteiro y Tarazona. El segundo filial del club blanco, el Real Madrid C, que descendió tras caer en el play-off, tiene muchas opciones de caer en grupo I en el lugar del Arenteiro, por lo que sería rival del Arosa y estaría encuadrado junto a gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Se espera que se aclare en los próximos días.