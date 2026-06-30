El Arosa iniciará la liga en el campo del Amorebieta 

El Arosa ya conoce su calendario de Segunda RFEF Gonzalo Salgado

El Arosa ya conoce el calendario de liga en Segunda RFEF, una vez que la RFEF lo dio a conocer esta tarde en un acto celebrado en la Plaza de Colón, en Madrid. El equipo vilagarciano empezará la liga en el feudo del Amorebieta el 6 de septiembre. Su primer partido en A Lomba será ante el Guernika y completará el primer mes de liga ante otros rivales vascos, dos filiales, el Baskonia, dependiente del Athletic Club, y el Alavés B.

En la quinta jornada llegará el primer derbi, en O Couto ante el Ourense CF, antes de recibir al Bergantiños en Vilagarcía y repetir en casa ante la UD Llanera asturiana. El Arosa cerrará la primera vuelta en casa contra el Coruxo. El calendario es asimétrico, por lo que la segunda vuelta no seguirá el mismo orden que la primera. El equipo de Gonza Fernández empezará en Santiago ante el Compostela y acabará la liga el 9 de mayo en el campo del filial del Real Oviedo.

En el calendario que presentó esta tarde la Federación Española figura el Arenteiro, si bien el equipo de O Carballiño no competirá en esta categoría al no haber podido hacer frente en plazo a la deuda con los jugadores. Su situación económica es muy delicada, por lo que está por ver si podrá incluso inscribirse en Tercera RFEF. En los próximos días se conocerá que equipo ocupa su vacante en el grupo I de Sefunda, previa subasta, por lo que el calendario E incluso el grupo podría sufrir cambios.