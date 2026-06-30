El Arosa ata a Carlos Torrado, un jugador que fue diferencial para lograr el título y el ascenso
El lateral canterano, a sus 27 años, decidió regresar a casa hace dos temporadas para coger impulso y ahora defenderá la camiseta arlequinada en Segunda RFEF
El Arosa anuncia la renovación del lateral de la cantera Carlos Torrado, que a sus 27 años defenderá la camiseta arlequinada en Segunda RFEF, sumándose a Chema Leobalde, Samu Santos y Antón Concheiro. El futbolista de San Miguel de Deiro no sólo fue el mejor jugador de la plantilla esta temporada en cuanto a rendimiento, sino también uno de los mejores de Tercera RFEF.
Ha jugado más de cien partidos con el Arosa, desde que lo hizo debutar siendo juvenil Jorge Otero hace casi una década. Torrado pasó por el Coruxo y el Lugo para jugar en Segunda B e incluso en Primera RFEF. Hace dos años regresó a Vilagarcía con el objetivo de dar un paso atrás para tomar impulso, algo que ha logrado con creces tras firmar una de sus mejores temporadas, “por non dicir a mellor, tanto a nivel persoal como futbolístico”.