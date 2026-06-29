El Arosa anuncia la continuidad del central zurdo Samu Santos

Samu Santos celebra el ascenso emocionado junto a Tomás Susavila Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la continuidad del defensa Samu Santos, que cumplirá su tercera temporada en Vilagarcía. A sus 25 años, el defensa formado en la cantera del Choco, tendrá la oportunidad de volver a jugar en Segunda REFF, tras hacerlo con el Pontevedra y el Arenteiro en su etapa como sub 23. “Aínda non creo o que fixemos. Botando a vista atrás creo que foi un ano precioso”, comenta tras el ascenso.

Samu fue un jugador importante en la posición del central zurdo este curso para el técnico Gonza Fernández, ya que disputó casi 2.300 minutos y un total de 25 partidos de liga como titular. Dice sentirse “moi querido pola afección. Son moi feliz aquí. Encántame o ambiente no campo e na vila, aquí respírase fútbol". No será el único futbolista redondelano este año en el plantel, puesto que a falta de hacerlo oficial, el joven portero Antón Pérez, procedente del Céltiga, apunta a defender la portería arlequinada la próxima campaña.

Samu Santos se convierte en la tercera renovación que anuncia el Arosa, tras el guardameta Chema y el centrocampista Concheiro. Los tres ocuparán ficha sénior. Vai ser un ano ilusionante”, dice Samu.