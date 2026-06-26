El Arosa hace oficial la continuidad de Concheiro

Antón Concheiro se convierte en el segundo jugador renovado en el Arosa tras el portero Chema Leobalde Mónica Ferreirós

El Arosa hace oficial la continuidad del centrocampista coruñés Antón Concheiro, que cumplirá su cuarto temporada en Vilagarcía. El jugador de 28 años disputará su tercera temporada en Segunda RFEF, categoría en la que jugó con el Bergantiños y el Don Benito extremeño. Concheiro se convierte en la segunda pieza de la plantilla que manejará el técnico Gonza Fernández. Junto a Remeseiro, Edgar y Adrián Lombao tenía un acuerdo de renovación automática en caso de ascenso, que ahora se oficializa.

Con más de cien partidos a sus espaldas con la camiseta del Arosa, viene de ser un futbolista muy importante para el técnico de Oia en Tercera, puesto que disputó casi 2.200 minutos, jugando 26 partidos como titular y anotó 5 goles, dos de ellos de penalti. “O equipo e o corpo técnico estarán á altura. Estamos máis que preparados”, dice sobre el reto del Arosa de jugar en el cuarto escalón del fútbol español. “Agora é un reto importante a nivel persoal e aínda máis se cabe polo sentimento que teño cara ao club”, reconoce el jugador.

David López “Perú” y Gonza Fernández siguen trabajando en el capítulo de altas y renovaciones, mientras se siguen conociendo destinos de los jugadores que causan baja. En el caso del portero Manu Cabaco se une a Alejandro Seijo y jugará en el Estradense, por lo que ambos seguirán en en Tercera, al igual que Dani Sánchez (Barco).