El portero Chema es la primera pieza de la plantilla del Arosa para Segunda RFEF

ascenso Arosa a segunda RFEF fútbol Arosa vs Céltiga partido de tercera rfef Gonzalo Salgado

El Arosa anuncia la renovación del portero santiagués José Manuel Leobalde, “Chema”, que se convierte en el primer jugador de la plantilla que dirigirá Gonza Fernández la próxima temporada en Segunda RFEF. A sus 28 años, Chema cumplirá su segunda temporada en A Lomba, donde fue una pieza clave en el ascenso al disputar 32 de los 34 partidos de liga, en los que encajó 32 goles.

“Vai ser unha tempada dura, con moitas viaxes bastante lonxe. Pero para iso queríamos ascender. Temos moita ilusión e imos afrontalo con moitas ganas e moitísima fame que é o que hai no club”, explica el portero compostelano, que da el salto a la categoría tras jugar en Tercera en el Palencia, Arzúa y Noia. Chema estuvo en el Racing de Ferrol en Segunda B y pasó por la cantera del Deportivo. En plena madurez deportiva se afianza en Vilagarcía, donde se muestra encantado con la afición. “Estiveron con nós en todas, sendo un co equipo, entón foi unha primeira tempada preciosa. A miña primeira opción era o Arosa, a miña segunda opción era o Arosa e a miña terceira opción tamén era o Arosa”.

La renovación de Chema es el primer movimiento en plantilla en cuanto a continuidad que anuncia el club. Disponen de cláusula de renovación por ascenso Edgar, Lombao, Concheiro y Remeseiro, según explicó el director deportivo David López "Perú". Y han causado bajo hasta la fecha Tapha, que se retira, Manu Cabaco, y los canteranos Seijo (Estradense) y Dani Sánchez (Barco). Además, varios juveniles que cumplen edad están fichando en equipos de la zona, como es el caso de David Piñeiro (San Martín).

Interés en Antón Pérez

El Arosa está interesado en hacerse con los servicios del joven portero del Céltiga Antón Pérez, que este curso, en su primer año sénior, disputó más de 1.600 minutos en Tercera RFEF. Se trata de un guardameta formado en las categorías inferiores del Choco que apunta muy alto en cuanto a progresión y evolución.