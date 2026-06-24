Manolo Abalo: "Salió la opción que menos queríamos, pero hay que adaptarse"

El presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, siguió el partido en el palco junto a Manolo Abalo Mónica Ferreirós

“Salió la opción que menos queríamos”, reconoce el presidente del Arosa Manolo Abalo. “Son desplazamientos algo más largos. En cuanto al nivel, habrá que verlo porque en la otra propuesta estaban Salamanca, Segoviana, Numancia o Ávila, que son equipos de capitales de provincia. Aunque sabemos que los vascos son equipos duros y difíciles, hay que adaptarse”.

El Arosa jugará con equipos asturianos, cántabros y vascos en su grupo de Segunda RFEF Más información

Este curso los equipos de Euskadi estuvieron encuadrados en el grupo II, junto a riojamos y aragoneses. El Real Unión de Irún, con el vilagarciano Javi Fontán en sus filas, se proclamó campeón y ascendió a Primera REFF. El filial del Alavés fue subcampeón, mientras que Amorebieta y Sestao, que en 2025 bajaron de Primera RFEF, fueron sexto y séptimo. En el caso de Baskonia y Guernica acabaron en mitad de la tabla. Por último, el Portugalete es un recién ascendido que viene de dominar con puño de hierro la Tercera RFEF vasca, puesto que finalizó con 17 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Leioa.

Calendario el día 30

La asamblea de la RFEF se celebrará el martes 30, que será el día en el que se conocerá el calendario. El Arosa valora solicitar iniciar la competición a domicilio, puesto que está previsto que, tras el amistoso que jugarán el 25 de julio el RC Celta y el Sporting de Gijón en A Lomba, el Concello levante el césped para instalar un nuevo sistema de drenaje.

Según el propio concejal de Deportes, Carlos Coira, estos trabajos durarían al menos un mes y medio, por lo que el Arosa tendría que jugar como local algún partido en el Manuel Jiménez al principio de liga, pero se aseguraría tener el campo bien después.

Y el equipo, ¿qué?

Manolo Abalo explica que el director deportivo David López “Perú” y el técnico Gonza Fernández siguen trabajando en la confección de la plantilla, de la que apenas ha trascendido nada cuando ha pasado ya mes y medio desde que finalizó la vida. Una situación que empieza a generar desconcierto y malestar en la masa social. “Entiendo que la afición pueda estar algo nerviosa, pero lo que me trasladan es que habrá noticias a partir de la próxima semana”.