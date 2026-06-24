Javi Fontán: "Es muy difícil ganar a los equipos vascos en sus campos"

Javi Fontán se proclamó campeón de Segunda RFEF esta temporada con el Real Unión de Irún, en el que continúa la próxima cedida

Si hay un futbolista arousano que conoce a la perfección la Segunda RFEF ese es el vilagarciano Javi Fontán, que ha disputado la categoría las últimas cinco temporadas, desde que se creó, y en diversos grupos. El lateral derecho la jugó con el Arosa en la campaña 2021-2022, ante equipos de Asturias, Castilla y León y Madrid. Repitió en el grupo I en otras dos ocasiones, ya con cántabros en vez de madrileños, siendo subcampeón con el Avilés y campeón con el Pontevedra. También militó en el grupo V en el Talavara, jugando con madrileños, manchegos y canarios. Y viene de ser campeón en el Real Unión en el grupo II, donde los equipos vascos se cruzaron con riojanos y aragoneses.

Javi, que la próxima temporada jugará al fin en Primera RFEF con el propio Real Unión, conoce bien a los rivales a los que se medirá el Arosa en apenas dos meses. “Los equipos vascos son muy diferentes a los de Castilla y Léon. Son muy fuertes en sus campos, muy competitivos. Es mucho más difícil ganarles en su campo que a los de Castilla y León”, comenta. “Evidentemente hay muchos matices, habría que analizar cada plantilla. Pero por lo general los equipos vascos tienen ese juego de ganar duelos y hacer un fútbol directo cuando juegan en casa que s muy difícil de contrarrestar. Quizá no son tan técnicos, pero sí muy competitivos y tienen aficiones que aprietan mucho”.

A la hora de analizar a los filiales vascos, Javi destaca al Alavés B. “Este año era un muy buen equipo, muy competitivo, con varios futbolistas que actuaron con el primer equipo como Aitor Mañas. No era el típico filial con gente muy joven que maneja sólo balón”, al igual que el Eibar B, “que también tenía jugadores de 22 y 23 años”. En el caso del Baskonia, que es el C del Athletic Club, “es un equipo muy joven, con mucha calidad, pero a nivel de competitividad les faltaba un poco debido a esa inexperiencia de la edad”.

El Arosa jugará con equipos asturianos, cántabros y vascos en su grupo de Segunda RFEF Más información

Los campos

En cuanto a los escenarios que se encontrará el Arosa en Euskadi, “son campos que están bien, evidentemente si llueve toda la semana puede que alguno esté pesado y blando, como ocurre aquí en A Lomba”, explica Javi. El filial del Eibar juega en la nueva ciudad deportiva “en un campo artificial que está muy bien”, mientras que el Alavés también actúa de local en sus instalaciones. “Es de hierba natural que está bien”, al igual que el del Baskonia, que no está en Lezama. El del Guernica es de hierba artifcial, “lo cambiaron el año pasado y está bien”. Los del Amorebieta y Sestao “son los míticos campos de hierba natural cuyo estado depende mucho de la climatología”.

Javi también tiene referencias del recién ascendido Portugalete. “Tiene un buen campo de hierba natural. Por lo que he visto hasta ahora se está reforzando muy bien, firmaron a varios jugadores del Sestao”.

Cántabros y asturianos

En cuanto a los equipos cántabros, repetirá en la categoría el filial del Racing de Santander, recién ascendido a Primera División, por lo que se presupone que mejorará la captación y aumentará el presupuesto en su cantera. Esta última temporada acabó en mitad de la tabla, con los mismos puntos que el Bergantiños.

En el caso de la Gimnástica de Torrelavega, fue el campeón de la Tercera RFEF cántabra con 83 puntos, aventajando en 12 al Laredo, y en sus filas destacó el exdelantero del Compostela Primo, autor de 10 goles.

El Arosa se reencontrará con dos rivales asturianos a los que ya se enfrentó hace cinco años en la categoría. El Marino de Luanco, un clásico de la Segunda B que cada año es capaz de lograr la permanencia y salir airoso de situaciones complejas en la clasificación. Y con la UD Llanera, recién ascendido como brillante campeón de la Tercera asturiana con 91 puntos, 11 más que el Covadonga y 24 más que el filial del Sporting de Gijón. Se trata de un rival que saca mucho partido a su pequeño campo Pepe Quimarán, de 90 metros de largo, donde ganó 16 de sus 17 partidos la presente temporada.

El tercer equipo asturiano al que se medirá el Arosa es el Oviedo Vetusta, vigente subcampeón que estuvo peleando por el título con el Fabril esta temporada. El filial ovetense no tuvo opción de ascenso en el play-off ante el Coria.