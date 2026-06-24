El Arosa jugará con equipos asturianos, cántabros y vascos en su grupo de Segunda RFEF

La opción C fue la más votada, por lo que los gallegos quedan encuadrados con asturianos, cántabros y vascos da

El Arosa jugará en el Grupo I de Segunda RFEF con los equipos asturianos, cántabros y vascos tras la votación llevada a cabo hoy miércoles en la RFEF. De esta forma el equipo vilagarciano se encontrará una configuración diferente en la liga respecto a la última temporada, en la que estaban los equipos de Castilla y León. Continuar con la misma configuración era el deseo de los equipos gallegos, pero finalmente ha salido adelante otra propuesta, que lleva a los castellano-leoneses al grupo V. Fueron necesarias varias votaciones para dilucidar los grupos, ya que hubo un empate inicial entre las dos propuestas finalistas.

El Arosa, por tanto, tendrá como rivales a los asturianos Real Oviedo Vetusta, Marino de Luanco y UD Llanera; a los cántabros Rayo Cantabria (filial del Racing de Santander) y Gimnástica de Torrelavega; y a los gallegos Coruxo, Compostela, Bergantiños y Ourense CF. A la espera de conocer lo que ocurre con el Arenteiro, que arrastra una deuda de 1,7 millones de euros, de la cual casi un tercio está contraída con la plantilla, por lo que todo hace indicar que será descendido administrativamente después del 30 de junio y saldrá la próxima temporada en Tercera RFEF.

Los 90 clubes de Segunda RFEF votaron esta mañana las diferentes propuestas da

El equipo de Vilagarcía deberá viajar hasta el País Vasco, para enfrentarse a Alavés B, Eibar B, Amorebieta, Sestao River, Baskonia, Guernica y Portugalete. La mayoría, a priori, rivales más duros que los equipos de Castilla y León. Serán siete desplazamientos de más de 600 kilómetros.

En total, el Arosa jugará ante cinco filiales de equipos del fútbol profesional: Real Oviedo, Racing de Santander, Eibar, Alavés y Athletic, ya que el Baskonia es su segundo filial.

Cabe recordar que hace cinco años, en la primera temporada que se disputó la Segunda RFEF, el Arosa jugó con equipos de Asturias, Castilla y Léon y Madrid, perdiendo la categoría en la úlitma jornada. Esta vez tratará de que el desenlace sea diferente para consolidarse en el cuarto escalón del fútbol español.