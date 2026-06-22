El central Dani Sánchez ficha por el Barco y el vilagarciano Álex Rodríguez se va la Alondras

El joven central valgués Dani Sánchez ficha por el Barco Gonzalo Salgado

La cantera del Arosa sigue nutriendo a equipos de Tercera RFEF. Si hace unos días se conocía el fichaje del delantero de Sanxenxo Alejandro Seijo por el Estradense, hoy ha sido el CD Barco el que ha anunciado la incorporación del central de Valga Dani Sánchez.

Recuperado de una grave lesión de rodilla que le tuvo en el dique seco la primera parte de la temporada, Dani no tuvo ningún minuto en el Arosa este curso, en el que entró en las convocatorias de los últimos siete partidos. Ahora buscará ese protagonismo que no tuvo en Vilagarcía en tierras ourensanas, a donde tendrá que irse a vivir para proseguir su carrera deportiva y evolución.

El CD Barco, que se consolidó esta temporada en el categoría, finalizando en la decimoprimera posición, anuncia el fichaje del futbolista de 22 años como "un jugador contundente, potente físicamente y dominante en el juego aéreo". Sánchez jugó más de mil minutos en su primera temporada como sénior en el Arosa, mientras que la pasada acumuló 850, hasta que cayó lesionado en abril de 2025.

Otro futbolista que en su momento también fue clave en el ascenso del Arosa juvenil a División de Honor, el lateral vilagarciano Álex Rodríguez, deja el Céltiga para reforzar al Alondras. Álex salió cedido desde A Lomba hace dos temporadas al equipo isleño sin billete de vuelta, y ahora ha decidido aceptar la oferta que le ha llegado desde Cangas. A sus 22 años, viene de disputar más de 1.500 minutos esta temporada en Tercera a las órdenes de Luis Carro.