Arosa
Seijo sale cedido al Estradense
El delantero arlequinado no formará parte del plantel de la 26/27
El delantero arlequinado Alejandro Seijo jugará en el CD Estradense en la temporada 2026/2027 en calidad de cedido.
El futbolista de Sanxenxo, formado en la cantera del Arosa SC marcha “orgulloso y satisfecho de haber ayudado a dejar al club donde se merece”.
Seijo fue autor de goles fundamentales para el Arosa, sobre todo en la segunda vuelta en la que firmaron 40 puntos.
El joven también quiso agradecer a sus entrenadores y compañeros, así como a los aficionados por el apoyo que le mostraron.
“O club deséxalle a mellor das sortes nesta tempada e agradécelle o seu traballo. Ademáis, agarda contar co seu regreso na próxima tempada”, dicen desde el Arosa.