El Arosa SC aumentará su presupuesto

El presidente, Manolo Abalo, confía en que Perú y Gonza Fernández tengan la plantilla encarrilada de cara al próximo 12 de julio, fecha en la que se reunirán los socios Gonzalo Salgado

El Arosa SC apura el trabajo de cara a la temporada 2026/2027, en la que militará en Segunda RFEF. Así, el próximo 12 de julio, la entidad convoca a sus socios en asamblea, con el fin de mostrar las cuentas de esta temporada, en la que se hizo una apuesta económica muy fuerte para conseguir el ascenso, y aprobar las ideas de la siguiente campaña.

Antes de ello, Manolo Abalo, tendrá que acudir a Madrid para la reunión de la Federación Española de Fútbol en la que se darán a conocer los grupos, una vez se conozca quién asciende de entre la SD Compostela y el Badalona.

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“Hay que ver lo que proponen. Vamos a hablar de cómo queda el calendario”, comenta el presidente del Arosa SC. Por el momento, desde A Lomba cuentan con que el grupo sea similar al del año pasado. “Va a depende de si sube el Compostela y de si el Arenteiro consigue salir o no, que lo tiene complicado”, explica Abalo.

De aquí al 12 de julio, el presidente espera tener encarrilada la plantilla para la siguiente temporada, ya que el campeonato liguero dará comienzo el próximo seis de septiembre. “Supongo que empezarán a entrenar sobre cinco o seis semanas antes. Normalmente, en Tercera se empezaba cinco semanas antes, me imagino que igual ahora arrancan una semana antes”, cuenta Abalo.

“Perú lo lleva tal cual cómo es él. Tiene bastante encarrilado todo. Entre el míster y él están trabajando y hay que dejarlos. Lo de Gonza ya estaba más que hecho porque ya lo habláramos, pero claro hacía cuatro años que no estábamos en esta categoría y había que ver las subvenciones para ver cuánto podemos gastar y que no nos pille el toro”, cuenta Manolo Abalo.

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“Hay jugadores importantes en la fase de ascenso, y si sube el Compostela el mercado se va a achicar más. A ver si esta semana consiguen cerrar algo, porque aunque lo tienen encaminado, cerrado al 100% no está”, dice el presidente.

“El Celta Fortuna también puede ascender este fin de semana, entonces ahí también puede haber mercado, aunque habría que ver y buscar un punto medio”, recalca Abalo.

En cuanto al presupuesto de la siguiente temporada, Manolo Abalo estima una subida de entre 150.000 y 200.000 euros. “Es verdad que este año el presupuesto nuestro era como uno de Segunda RFEF. Seguramente algunos de Segunda no tenían nuestro presupuesto. Arriesgamos todo económicamente para intentar ascender y salió bien”, explica. “Más o menos vamos a andar en 800.000 o 900.000 euros. Los desplazamientos son más caros, hay más gastos de todo”, comenta Manolo Abalo.

Actualmente, el Arosa se encuentra esperando la llegada de algunas subvenciones, pero con las cuentas del club saneadas. “El Arosa en Segunda vende mucho más, sobre todo las empresas nos valoran más”, dice el presidente.

La visita del Celta

El próximo mes de julio está previsto que el Celta de Vigo de Claudio Giráldez dispute un amistoso contra el Sporting de Gijón en A Lomba. Aunque el presidente no oculta su preocupación, ya que en el campo hay unas manchas que podrían poner en peligro el desarrollo del mismo.

“Hay algunas zonas que no sé por qué pero hay unas manchas. A ver si somos capaces de solucionarlo y que esté en las mejores condiciones para quedar bien con el Celta y que se pueda jugar el partido”, dice Abalo.

“Si está bien, siempre van a venir aquí. No sé si corre peligro el partido. El campo tiene que estar en buenas condiciones y ellos van a ir viéndolo. Aún hay tiempo, entonces espero que abonándolo y con la ayuda de la Fundación y el Concello no haya problema”, comenta.

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“Son dos equipos a los que le tengo mucho cariño. Para mi es una alegría. En la asamblea hablaremos del precio de las entradas y de los carnés de socios, que subirán un poco el precio, pero nada exagerado”, explica el presidente. “Lo bonito es que el campo esté lleno, más allá del dinero”, señala.

La plantilla

Por el momento, el Arosa SC solo confirmó la continuidad de Gonza Fernández en el banquillo, aunque algunos de sus jugadores están recibiendo llamadas de otros equipos de Tercera RFEF.

Sin ir más lejos, Luis Castro, pretendido por el Céltiga FC, se encuentra en conversaciones avanzadas también con el CD Boiro, equipo que también tiene en el radar a otros jugadores de la plantilla arlequinada. El lateral podría ser la próxima baja.