Gonza Fernández seguirá al timón del Arosa SC en Segunda RFEF

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Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Gonza Fernández seguirá en el banquillo del Arosa en la temporada 2026/2027. Tras conseguir el ansiado ascenso a Segunda RFEF proclamándose campeones de liga, la directiva encabezada por Manolo Abalo propuso al cuerpo técnico la renovación.

Luego de conversaciones y negociaciones, el entrenador vigués decidió seguir al frente del cuadro arlequinado al que le dio el ascenso esta campaña. Ahora, las dudas recaen en el resto del cuerpo técnico, ya que por el momento, desde el club solo pueden confirmar la continuidad del entrenador. El técnico de Oia asumió el puesto de entrenador del Arosa SC la pasada temporada, con el objetivo de conseguir subir al equipo de categoría.

Así, Fernández cumplirá su segundo año en el combinado vilagarciano, pero esta vez en una categoría superior, cuyo grupo todavía no está cerrado a la espera de que se dispute el último enfrentamiento por el ascenso entre la SD Compostela y el CF Badalona, que decidirá si hay o no otro equipo gallego.

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“O Arosa SC comeza o seu proxecto deportivo para Segunda Federación polo banco: Gonza Fernández continuará unha tempada máis á fronte do plantel arlequinado, dirixindo ao equipo na categoría á que lle deu o ascenso”, dice el comunicado oficial de la renovación del técnico.

“Logo dunha segunda volta espectacular, sumando 40 puntos para rematar a liga con 70 e unha única derrota na casa, o Arosa SC logrou o título de campión de Terceira Federación por segunda vez na súa historia, o seu primeiro ascenso directo e asegurou a súa decimosexta participación na Copa del Rey”, destacan desde el Arosa SC.

Cuatro años después, el equipo vilagarciano volverá a competir en Segunda RFEF, y lo hará dando continuidad a un proyecto que llevó a los arlequinados a lo más alto en la pasada temporada, y que ahora empieza a sentar sus bases para firmar otra temporada espectacular, de nuevo, de la mano de Gonza Fernández.

El futuro

El próximo día 24 de junio será el momento en el que el Arosa SC conozca a los que serán sus próximos rivales, ya que es la fecha elegida por la Real Federación Española de Fútbol para realizar el sorteo de los grupos de la categoría.

Surgen dudas

Tras confirmar la continuidad de Gonza Fernández en el banquillo para la próxima temporada, los arlequinados continúan trabajando en la creación de la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2026/2027. Lo cierto, es que el entrenador trabaja mano a mano con David López ‘Perú’, quien es director deportivo de la entidad arlequinada, en las posibles renovaciones y altas.

Por el momento, solo se conocen las bajas de Tafa Kanteh, que deja el fútbol, y la de Manu Cabaco, que sale del Arosa en busca de nuevos retos que le permitan tener más minutos bajo palos. Lo cierto es que los rumores sobre la plantilla comienzan a sonar con fuerza. Así, el portal ‘Non Vale Furar’ comenta que el Arosa estaría interesado en incorporar a la plantilla a Achore, actual lateral del Atlético Coruña Montañeros.

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Una de las grandes dudas reside en el centro del campo del Arosa. Si bien Perú confirmó a este Diario que Concheiro, Reme, Edgar y Lombao tienen la renovación sobre la mesa, la continuidad de Manu Fernández es una de las grandes dudas, ya que el joven se sitúa en la rampla de salida, según apunta Infútbol Galicia.