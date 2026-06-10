Manu Cabaco encabeza la lista de bajas del Arosa SC

A la izquierda, Manu Cabaco junto con José Félix Jiménez, entrenador de porteros, y Chema Leobalde Gonzalo Salgado

Comienzan a despejarse las incógnitas que rodean a la plantilla del Arosa SC de cara a la temporada 2026/2027. Tal y como afirma David López ‘Perú’ en su entrevista a Diario de Arousa, la entidad se encuentra trabajando en silencio en la confección de la mejor plantilla posible para defender los colores arlequinados en Segunda RFEF, y en los próximos días comenzarán las novedades en A Lomba, empezando por la renovación de Gonza Fernández.

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Con respecto a las bajas, el Arosa SC ya sabe que no contará con Tafa Kanteh, que tras su lesión deja el fútbol. Una lista de bajas a la que ahora se suma el portero Manu Cabaco. El joven Sub 23 llegó la pasada temporada al cuadro de Gonza procedente del Arenteiro B. Lo cierto, es que apenas tuvo protagonismo bajo palos, con un total de 314 minutos disputados en toda la temporada, siendo titular en tres partidos.

A la izquierda, Manu Cabaco al lado de Rivera en el último partido en A Lomba Gonzalo Salgado

En total, Manu Cabaco jugó cuatro partidos con la arlequinada, encajando tres goles. “Me llevo buenos recuerdos y la satisfacción de haber trabajado y dado lo mejor de mi cada día”, comenta el joven. “Ha sido un placer formar parte de esta familia”, concluye.

La baja del joven obliga al Arosa SC a fichar a un portero que acompañe a Chema Leobalde bajo palos, en caso de que este decida renovar con el combinado arlequinado para la próxima temporada.