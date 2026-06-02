El Celta regresa este verano a Vilagarcía

La leyenda del Celta Iago Aspas volverá a jugar este verano en A Lomba, el campo que le despuntar cuando era un niño en el Torneo Arousa Fútbol 7 Mónica Ferreirós

El RC Celta jugará en Vilagarcía el sábado 25 de julio, día del Apóstol Santiago y día Nacional de Galicia, tras el acuerdo alcanzado con la directiva del Arosa. Será un amistoso de pretemporada para el equipo que dirige Claudio Giráldez, que repetirá en la Europa League el próxima curso. Y se medirá a otro club del fútbol profesional español. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que será el Sporting de Gijón. Una magnífica oportunidad de disfrutar de fútbol de primer nivel en las Rías Baixas en plena época estival, con los dos equipos en plena preparación cuando restarán tres semanas para el comienzo de liga.

La presencia del Celta en la capital arousana, merced a su vínculo con el Arosa, se ha convertido en tradición los últimos años. Puesto que será el tercer partido que dispute en A Lomba desde que se midió al Lille francés en 2019, ya que repitió ante Vizela luso hace dos veranos. Y supone una fuente de ingresos para el club que dirige Manolo Abalo, que esta temporada deberá aumentar su presupuesto con su regreso a Segunda RFEF.

Los preparativos del partido ya están en marcha a falta de menos de dos meses. Y toda la atención, como siempre, se centra en el terreno de juego. “Dependemos de que el campo esté en las mejores condiciones posibles, fue lo que le planteamos a la Fundación de Deportes”, explica el presidente del Arosa. El campo de A Lomba ha sido un aliado para el Arosa esta temporada, ya que los trabajos realizados y contratados por el Concello a lo largo del año permitieron que presentase el mejor aspecto en la última década, nada que ver con la problemática sufrida en el pasado.

Para este verano está prevista una actuación importante en la instalación por parte del Concello, que tiene proyectado un cambio en el sistema de drenaje, con la instalación de una red subterránea de tuberías a lo ancho, antes de efectuar las habituales labores de picado profundo, arenado, resiembra y abonado que se realizan dos veces al año. Carlos Coira, concejal de Deportes, explica que está actuación es importante de cara a mantener en buen estado el terreno de juego durante toda la temporada. El plazo de estos trabajos sería de un mes y medio, aproximadamente, por lo que todo hace indicar que se empezarán tras la visita del Celta, centrándose estas semanas en acometer labores de mantenimiento para que el césped presente el mejor aspecto posible el día 25 de julio.

Al margen de este amistoso que jugará el Celta en Vilagarcía, el Arosa también trabaja para organizar otro partido entre clubes profesionales en A Lomba este verano, con el Burgos como protagonista tras el acuerdo alcanzado hace dos años con la marcha al equipo juvenil blanquinegro del juvenil Marcos Memet, que está temporada jugó en el filial burgalés en Segunda RFEF.

Pendientes del presupuesto

El Arosa está trabajando ya en la confección de la plantilla para competir en Segunda RFEF, aunque todavía pendiente del presupuesto de ingresos del que dispondrá “para hacer el mejor equipo posible y no equivocarnos”. El director deportivo David López “Perú” se está ocupando, junto al técnico Gonza Fernández, de la confección del proyecto. Con el regreso del presidente Manolo Abalo tras pasar unos días en Andalucía por motivos familiares, se espera que a o largo de los próximos días el club pueda empezar a anunciar novedades.

Posibles rivales del Arosa en liga

Finalizado el play-off a Primera RFEF, que deparó el ascenso de la UD Ourense, el Arosa ya conoce a 16 posibles rivales para la próxima temporada en Segunda RFEF, siempre y cuando la Federación mantengan la distribución geográfica actual, en la que el grupo I está integrado por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Una decisión que se adoptará tras una reunión prevista para el día 22 de junio, cuando finalice la fase de ascenso.

En estos momentos, los rivales del Arosa serían Ourense CF y Arenteiro, descendidos de Primera Federación, Oviedo Vetusta, Numancia, Coruxo, Segoviana, Ávila, Salamanca, Racing Santander B, Bergantiños, Astorga, Marino de Luanco y Valladolid B, que continúan en Segunda, y los campeones de Tercera UD Llanera, Gimnástica Torrelavega y Tordesillas. A la espera de lo que suceda en los play-offs. El ganador gallego (Arteixo 2-1 Compostela en la ida) se medirá al catalán (Cornellá 4-1 Badalona); el vencedor asturiano (Caudal 2-1 Covadonga) al andaluz (Atletico Central 1-2 Dos Hermanas); el cántabro (Tropezón 0-0 Laredo) al riojano (Oyonesa 0-0 Armedo) y el castellano-leonés (Palencia 2-3 Guijuelo) al canario (Tamaraceite 3-0 San Fernando).