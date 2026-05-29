El Arosa SC ya mira al futuro

Manolo Abalo, junto a miembros de la directiva y los jugadores que lograron el ascenso, durante su visita a la redacción de Diario de Arousa Gonzalo Salgado

El Arosa SC comienza a mirar al futuro con más ilusión que nunca. A pesar de que todavía no hay decisiones tomadas de cara a la venidera temporada, en la que el equipo militará en Segunda RFEF, desde el club ya trabajan en la creación de mejor proyecto posible.

La primera decisión pasa por el timón. Desde la directiva tienen la puerta totalmente abierta a la renovación de Gonza Fernández, en quien confían plenamente para guiar al equipo en una categoría superior.

“Por nuestra parte, la primera opción es que siga. Es cierto que hablamos con él pero aún no cerramos nada, ahora, al 95% diría que va a ser el entrenador la próxima temporada”, señala Manolo Abalo. “Creo que tenía una oferta del Manchester City pero no sé en qué quedó”, bromea el presidente del Arosa SC.

Gonza Fernández durante la visita arlequinada a Diario de Arousa Gonzalo Salgado

”Entiendo que si no tiene una oferta superior seguirá. El otro día escuché que dos jugadores del Bergantiños ponían al Arosa como uno de los equipos más importantes de Galicia, por lo que creo que no hay muchos más equipos que apetezcan a entrenadores”, comenta Abalo.

“Ahora mismo estamos más pendientes de confeccionar el mejor presupuesto que podamos. Hay que valorar todo, porque estuvimos en esta categoría hace cuatro años y a lo mejor hay algún cambio”, comenta Abalo.

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“El club tiene que ir creciendo en todos los aspectos. A lo mejor nos hace falta una persona que mire también los números. Tenemos que organizarnos económica y deportivamente”, dice el presidente.

Manolo Abalo con los jugadores en la recepción del Concello Lucía Chazo-Arosa SC

En cuanto a la planificación deportiva, es David López ‘Perú’ quien se está encargando de la misma. “Lo hizo bien y creo que necesita un margen. El Arosa tiene que ir creciendo, de aquí para delante tenemos que estar organizados y vamos a ver el presupuesto que hacemos para hacer el mejor equipo posible”, recalca Abalo.

“Está en ello con Gonza y supongo que entre los dos harán el mejor equipo”, señala. “Va a ser doloroso para algunos porque me imagino que algún cambio tiene que haber, pero ya depende de ellos”, dice el presidente.

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“Creo que de tiempo vamos bien, porque en Tercera siempre lo tienes más complicado, y muchas veces tienes que apostar fuerte económicamente, incluso puede que más que en Segunda”, explica Manolo Abalo.

Manolo Abalo firma en el libro de Diario de Arousa Gonzalo Salgado

“Ya en una categoría como Segunda RFEF, hay jugadores con mucha proyección que lo que quieren es jugar porque es una categoría superior, a nosotros nos pasó el año pasado y prefieren siempre Segunda o Primera”, recalca Abalo.

“Entiendo que los que están con nosotros también tengan apuro por fichar, pero nosotros tenemos que tener tranquilidad e intentar hacer las cosas bien, porque incluso así a veces es complicado”, recalca Abalo.

A pesar de que la confección de la plantilla todavía es una incógnita, desde A Lomba esperan que el próximo año pueda ser igual de bueno que esta última campaña. “Creo que todo lo que sea no descender es una buena temporada, pero si haces un equipo para no descender, a lo mejor desciendes. Hay que valorar todo”, recalca Abalo.

Los rivales

En cuanto a la siguiente campaña, el Arosa SC todavía tiene incógnitas a resolver sobre sus rivales. “Tenemos que ver qué hace la UD Ourense y también si al final el Compostela sube o no. Si se da el caso de que uno asciende y otro no, creo que más o menos quedaría la cosa como estaba este año”, comenta Manolo Abalo.

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En caso de que el grupo de Segunda RFEF fuese como esta pasada campaña, el Arosa SC tendría desplazamientos menos duros que cuando disputó dicha categoría hace cuatro años.

“Va a depender de lo que hagan esos equipos. Así por encima creo que va a quedar igual. Cuando estuvimos de la otra vez era más difícil porque no teníamos ni Asturias ni Santander”, recuerda Manolo Abalo.

“Éramos prácticamente los gallegos contra los madrileños. Era mucho más complicado porque ellos tienen mucho más margen de maniobra a nivel de jugadores. Hay que valorar todo porque a lo mejor lo que ganas por un lado lo pierdes por otro”, dice.

“A ver lo que se da. Este año puede variar. De aquella fuimos a votar a Madrid a ver si entrábamos con Asturias y Cantabria pero perdimos por un voto. Depende de lo que los clubes pretendan”, señala Manolo Abalo. Ahora, el Arosa SC espera que en cuanto finalicen los play-offs de ascenso se empiece a mover el mercado y ver sus mejores opciones.