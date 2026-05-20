Tafa Kanteh anuncia su retirada del fútbol

Las lesiones pasaron factura al central Lucía Chazo

Lo que era un secreto a voces es ya una realidad. El central arlequinado Tafa Kanteh anunció su retirada del fútbol profesional a sus 27 años tras su última lesión de rodilla. El central catalán, que llegó a las filas del Arosa SC como refuerzo en el mercado de invierno de la pasada campaña 24/25, no pudo llegar a demostrar todo su potencial.

"Después de 20 años, cierro la etapa más importante de mi vida de la mejor manera. He sido muy feliz y he disfrutado mucho", dice el central. "El fútbol me ha dado muchísimo. Me quedo con los compañeros, amigos, entrenadores, y todas las personas que he ido conociendo en este camino, y que, de alguna forma, han sido importantes en diferentes etapas de mi vida", recalca.

Tafa en el último partido en A Lomba Gonzalo Salgado

En su primera temporada en A Lomba, Tafa solo pudo vestir la arlequinada en cuatro partidos, debido a su primera lesión de rodilla en Vilagarcía. Este año, ya a las órdenes de Gonza, debutó en la segunda vuelta, pero de nuevo, solo pudo jugar en ocho partidos, completando 374 minutos.

"Con el tiempo, aprendes a escuchar más a la cabeza y al cuerpo. La salud mental y física es lo más importante, y llega un momento en el que hay que respetarse a uno mismo y saber cuándo parar", señala Tafa.

Tafa jugó ocho partidos esta temporada Gonzalo Salgado

A sus 27 años, despide su carrera deportiva tras pasar por equipos como el Mataró o el Ourense CF, además de formar parte ya de la plantilla del Arosa SC que consiguió el ansiado ascenso a Segunda RFEF.

"En especial quiero mencionar al Ourense y al Arosa, por todo. Por el trato, la ayuda cuando más la necesitaba y por hacerme sentir parte de una familia. Es un orgullo haber disputado mi último partido como futbolista aquí", dice el central.

La calidad humana

Más allá de los terrenos de juego, Tafa Kanteh demostró tener una inmensa calidad humana durante su estancia en Vilagarcía de Arousa. Prueba de ello es que los aficionados le dedicaron un bonito homenaje en el último partido en A Lomba, conscientes de que el catalán podría retirarse del fútbol.

El homenaje de Escuadra Arlequinada a Tafa en el último partido Gonzalo Salgado

Sin duda, Kanteh ha sido un ejemplo de resiliencia durante su etapa en el Arosa SC, acompañando al equipo en todos y cada uno de sus desplazamientos, siendo un arlequinado más. Ahora, el central comienza una nueva etapa lejos de los terrenos de juego, y el Arosa SC tendrá que ponerse manos a la obra en la búsqueda de un central para conformar el mejor equipo posible en Segunda RFEF.