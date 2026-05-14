Diario de Arousa felicita al Arosa SC tras su ascenso a Segunda RFEF

La plantilla y el cuerpo técnico en la redacción Gonzalo Salgado

Diario de Arousa quiso felicitar personalmente al Arosa SC tras proclamarse campeón de Tercera RFEF, y, en consecuencia, lograr el ascenso directo a Segunda. Y es que 33 años más tarde, los arlequinados vuelven a colocar un trofeo de campeones en las vitrinas de A Lomba, luego de una temporada de mucho esfuerzo.

Así, la plantilla al completo, acompañados del cuerpo técnico y de la directiva encabezada por Manolo Abalo, acudieron a la redacción situada en la Plaza de Galicia a invitación del director del medio, José Pereira.

Toda la plantilla de la publicación estuvo presente para felicitar a los campeones, que agradecieron la invitación y el trabajo realizado de su mano durante toda una temporada que ya es historia del fútbol vilagarciano y de la entidad arlequinada.

La plantilla en la redacción Gonzalo Salgado

Como obsequio, desde este Diario se le otorgó al Arosa SC un cuadro con la portada de este pasado lunes once de mayo, integramente dedicada al ascenso del combinado arlequinado.

El director de Diario de Arousa, José Pereira, quiso remarcar el apoyo que siempre ha mostrado este Diario al equipo vilagarciano. “Somos del Arosa, aunque también apoyamos al resto de equipos de la comarca”, comenta.

El obsequio entregado al Arosa SC Gonzalo Salgado

Asimismo, Manolo Abalo también agradeció el trabajo de esta redacción para con el Arosa SC. “Para nosotros sois nuestra cabecera”, dice el presidente arlequinado. Los jugadores acudieron con el trofeo de campeones de Tercera RFEF, hito que no conseguían desde hace 33 años, para mostrarlo a los presentes.

Carlos Pacheco y Manolo Abalo firmaron en el libro del Diario Gonzalo Salgado

Ahora, el Arosa SC busca empezar un proyecto sólido, con los mejores en sus filas, para que el año que viene el equipo se pueda, como mínimo, mantener en Segunda.