Vilagarcía late al calor de un Arosa campeón

Jugadores y afición durante la recepción en Ravella Lucía Chazo

Ravella volvió a teñirse de arlequinado para recibir a los campeones de Tercera RFEF. El Arosa SC tuvo su pertinente reconocimiento por parte de la corporación municipal, encabezada por el presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Carlos Coira, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.

Acompañados por su incansable afición tras convertir una temporada de esfuerzo, sufrimiento y fe en un ascenso inolvidable, los miembros de la entidad arlequinada sintieron el calor de los suyos, brindando el título de campeones desde el balcón de la casa consistorial vilagarciana, en la que vivió un auténtico ambientazo con la llegada de los campeones.

El Arosa toca el cielo: se proclama campeón y vuelve a Segunda RFEF Más información

Más allá del título, volvió a quedar plasmado que este campeonato representa el orgullo de toda una ciudad que volvió a vibrar con los colores arlequinados cuatro años más tarde del también histórico ascenso a Segunda RFEF.

El espectáculo estaba servido con los miembros de Escuadra Arlequinada en primera fila, al ritmo de ‘Sweet Caroline’ o ‘We are the Champions’, la afición calentó motores hasta la salida del equipo al palco.

El acto en el Concello de Vilagarcía dio comienzo con la recepción del alcalde, Alberto Varela, a los jugadores en la antesala del Salón Noble, para de nuevo, felicitarles por su ascenso. El balcón de la casa consistorial fue el escenario en el que los futbolistas volvieron a agradecer el inmenso apoyo mostrado por sus aficionados durante toda la temporada, a la vez que brindaron el título liguero.

Desde el Concello de Vilagarcía se les hizo entrega del obsequio que el alcalde otorga siempre a los deportistas que recibe en el Concello de Vilagarcía. El edil de Deportes, Carlos Coira, fue el primero en tomar la palabra para felicitar a los arlequinados.

El balcón del Concello durante la recepción Lucía Chazo

“O equipo foi capaz de demostrar carácter gañador e de campión”, dice Coira. “Foi unha dobre ledicia”, concluye. De inmediato tomó los micros el capitán, Carlos Pacheco, a quien la afición laureó.

“Debemos valorar lo que ha hecho este grupo de jugadores, porque es realmente difícil. Desde el año 93 el Arosa no campeonaba, y este año lo hemos conseguido. Ahora la dirección deportiva tiene que sentar bases para que el Arosa y Vilagarcía sigan creciendo de la mano”, comenta Pacheco. Asimismo, también tuvo palabras de agradecimiento para la afición.

“No me puedo olvidar de vosotros, afición, porque sois una parte fundamental del club. Es una maravilla ir a cualquier campo y estar rodeados de una bufanda, un bombo... gracias de corazón porque nos hacéis mucha falta. Le debía una al Arosa y ahora ya puedo dormir tranquilo”, concluye el capitán del Arosa SC, que cedió el testigo a Iñaki Martínez.

Al más puro estilo de Pepe Reina, Martínez bromeó con las peores partes de la temporada. “Queremos dar las gracias también a los del Facebook, que en el vestuario nos reimos mucho”, bromea.

“Gracias a todos los que estáis siempre a nuestro lado, a la directiva, al cuerpo técnico y a toda la gente que nos recibe hoy, porque sin ellos esto no sería posible”, destaca. Como no podía ser de otra manera, Iñaki se despedía del micro pidiendo a los aficionados que coreasen “Pache, quédate”.

Manolo Abalo, por su parte, quiso poner en valor a la afición del Arosa. “Cuando iban 15 minutos del último partido, me acordaba de todos los que estábais allí. No quería perder este campeonato cuando teníamos detrás a todo un Compostela que nos quería sacar este título. Es un orgullo ser presidente de este club y ver el campo a tope”, destaca.

Pacheco con el trofeo de campeones Lucía Chazo

“Vamos a intentar para el año entre todos, a ver si somos capaces, de hacer un buen equipo que nos mantenga en esa Segunda que creo que es lo menos que se merece esta afición”, dice Abalo, quien tuvo una mención especial a Escuadra Arlequinada.

“Gracias a la peña, por estar siempre y ser incluso más en los campos contrarios que la afición local, incluso con los resultados en contra. A ver si seguimos creciendo como equipo y el año que viene seamos más”, concluye el presidente arlequinado.

El alcalde, Alberto Varela, reconoció haber sufrido en el encuentro ante el Céltiga. “Sufrimos, pero mereceu a pena”, dice Varela. “Non é sinxelo nin se consigue en tantas ocasións. Facía 33 anos que non se gañaba esta Terceira RFEF, e grazas a este equipo imos estar en Segunda”, destaca el alcalde.

“Os xogadores fixeron unha campaña excepcional, unha segunda volta histórica e merecen o cariño de toda esta cidade. Tamén o míster e á directiva encabezada por Manolo. O Arosa ten pasado, ten presente e non hai máis que ver que ten un futuro maravilloso. Esta cidade está moi orgullosa deste club e desta afición”, concluye Alberto Varela.

La corporación junto al equipo y afición Lucía Chazo

La emoción

Tras las palabras de los dos capitanes, el presidente y los miembros de la corporación, los jugadores que se encontraban en los aledaños también se adentraron en el balcón de Ravella para tomar los micros.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Tafa Kanteh. Con los más pequeños coreando su nombre, el central catalán mostró su agradecimiento a la afición por tanto cariño en los momentos más complicados, especialmente tras su última lesión.

El último en tomar la palabra fue un tímido Gonza Fernández, muy orgulloso de sus jugadores. “Queríamos que todos disfrutáramos al máximo. Me lo pasé como un enano gracias a vosotros y a estos energúmenos”, bromea el míster.

“Quiero darles las gracias porque hicieron un trabajo espectacular y se merecen esto”, destaca el entrenador.