El Concello de Vilagarcía recibe mañana a los miembros del Arosa SC

Carlos Pacheco levanta el título de campeones Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía recibe mañana a las 19:30 horas a los miembros del Arosa SC. La corporación municipal espera al staff arlequinado para felicitarles por el ascenso a Segunda RFEF conseguido el pasado domingo en el Municipal da Lomba.

Se espera que a la recepción también acudan aficionados de Escuadra Arlequinada, que estuvieron acompañando al equipo en toda la celebración.

Una fiesta por la “Escuadra” en A Peixería Más información

Desde el cuerpo técnico hasta los propios jugadores agradecieron la iniciativa de Escuadra Arlequinada de preparar una fiesta en A Peixería. Por ahora, la recepción será el único acto planeado para el Arosa.