Arosa
El Concello de Vilagarcía recibe mañana a los miembros del Arosa SC
Será a las 19:30 horas y se espera una gran afluencia de gente
El Concello de Vilagarcía recibe mañana a las 19:30 horas a los miembros del Arosa SC. La corporación municipal espera al staff arlequinado para felicitarles por el ascenso a Segunda RFEF conseguido el pasado domingo en el Municipal da Lomba.
Se espera que a la recepción también acudan aficionados de Escuadra Arlequinada, que estuvieron acompañando al equipo en toda la celebración.
Desde el cuerpo técnico hasta los propios jugadores agradecieron la iniciativa de Escuadra Arlequinada de preparar una fiesta en A Peixería. Por ahora, la recepción será el único acto planeado para el Arosa.