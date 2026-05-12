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Arosa

El Concello de Vilagarcía recibe mañana a los miembros del Arosa SC

Será a las 19:30 horas y se espera una gran afluencia de gente

María Caldas
12/05/2026 17:21
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El Concello de Vilagarcía recibe mañana a las 19:30 horas a los miembros del Arosa SC. La corporación municipal espera al staff arlequinado para felicitarles por el ascenso a Segunda RFEF conseguido el pasado domingo en el Municipal da Lomba. 

Se espera que a la recepción también acudan aficionados de Escuadra Arlequinada, que estuvieron acompañando al equipo en toda la celebración. 

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Una fiesta por la “Escuadra” en A Peixería

Más información

Desde el cuerpo técnico hasta los propios jugadores agradecieron la iniciativa de Escuadra Arlequinada de preparar una fiesta en A Peixería. Por ahora, la recepción será el único acto planeado para el Arosa.

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