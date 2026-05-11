Una fiesta por la “Escuadra” en A Peixería

Los aficionados llenaron A Peixería Gonzalo Salgado

La fiesta arlequinada continuó en la Praza da Peixería gracias a la iniciativa de Escuadra Arlequinada. Inicialmente, estaba previsto que la celebración se pudiese dar en la Plaza de Galicia, pero el mal tiempo hizo que la peña arosista, en colaboración con el Concello de Vilagarcía, trasladase la celebración a la Peixería.

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Con la ayuda del speaker, Juan Acha, Escuadra Arlequinada montó una fiesta en la que se pudo apreciar más que nunca la inmensa comunión creada entre el equipo y los aficionados.

Los jugadores llegaron en el tren turístico Gonzalo Salgado

Después de disfrutar en A Lomba, los jugadores y cuerpo técnico del Arosa SC se montaron en el tren turístico que recorre Vilagarcía a diario para seguir celebrando el ascenso a Segunda RFEF con todos los aficionados presentes.

Iñaki Martínez se encargó de tomar el micrófono y ejercer de Pepe Reina en A Peixería, mientras que jugadores como Mario García mostraron a los aficionados sus mejores pasos de baile.

Los jugadores celebraron hasta altas horas con la afición Gonzalo Salgado

Desde el club, no quisieron organizar nada con antelación por lo que pudiese suceder en el partido ante el Céltiga FC, y sobre todo, para no augurar un mal presagio al anticiparse a los acontecimientos. Por ello, los miembros de la Escuadra se pusieron manos a la obra para conseguir todo lo necesario y seguir disfrutando de un hito histórico que Vilagarcía no vivía desde hacía cuatro años.

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Hasta allí también se desplazaron autoridades como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, o el edil de Deportes, Carlos Coira. Acompañándolos también estuvo Álvaro Carou, edil de Turismo y fiel arosista. Además, en los próximos días, se espera que el Concello de Vilagarcía reciba a los jugadores del Arosa SC tras conseguir de nuevo el ansiado ascenso.

La afición vivió un día de locura Gonzalo Salgado

La sociedad vilagarciana se encargó una vez más de mostrar su respaldo al equipo y sobre todo a unos jugadores que se ganaron el aprecio de todos los aficionados durante una temporada que ya es historia del club arlequinado.

Además, el equipo portó el trofeo de campeón de Tercera RFEF hasta la fiesta en A Peixería para ofrecérselo a todos los aficionados que no estuvieran sobre el verde de A Lomba.

Vilagarcía vivió una noche de auténtico ambientazo y locura, a pesar de ser domingo, en compañía de la plantilla arlequinada, que todavía sigue viviendo un sueño tras haber conseguido el ascenso luego de una temporada en la que recortaron más de 11 puntos al gran favorito.

Carmen, secretaria del club, se mostró muy emocionada tras el pitido final Gonzalo Salgado

La fiesta siguió en 'La Luna'

Tras tomar las calles vilagarcianas, jugadores y aficionados se desplazaron hasta Rubianes para cenar juntos, pero la fiesta no se quedó ahí. Peñistas de Escuadra Arlequinada se desplazaron con todo el staff del Arosa SC hasta la discoteca La Luna, en dónde terminaron de celebrar el ascenso a Segunda RFEF.