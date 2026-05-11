Rivera: “Es una locura, todavía no me lo acabo de creer. Hay que disfrutarlo”

Jose Rivera durante el partido en A Lomba Gonzalo Salgado

Desde la cantera hasta la cima. Así podría empezar el prólogo de la historia de Jose Rivera con el Arosa SC. El atacante, que se convirtió en una figura indispensable para Gonza Fernández vive un momento increíble tras conseguir el ascenso a Segunda RFEF.

“Es increíble, es una sensación que nunca había vivido y todavía no me lo acabo de creer, no tengo palabras”, dice Rivera tras proclamarse campeones de Tercera RFEF.

“Nos pusimos 0-2 no sé si por los nervios o qué. Además con un gol desde casi el medio del campo, pero supimos reponernos como hicimos más veces durante el año”.

Cuando peor estaban las cosas, el Arosa resurgió, como le ocurrió al final de la primera vuelta, cuando parecía que la liga estaba perdida, o tras caer contra el Compostela en casa a falta de cuatro jornadas para el final.

El Arosa nunca bajó los brazos y se lleva un premiazo, que tiene un mérito adicional debido al potencial y al presupuesto de su gran rival. “Esperamos que la gente lo disfrute como vamos a hacer nosotros, es una locura”.