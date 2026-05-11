Manolo Abalo: “El equipo hizo una segunda vuelta de Champions”

Manolo Abalo en el palco durante la entrega del trofeo Gonzalo Salgado

La emoción por el ascenso a Segunda RFEF se vivió también desde el palco de A Lomba, en dónde Manolo Abalo se encontraba acompañado de las autoridades que acudieron a ver el derbi, desde el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, hasta el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, que se encargó de entregar el trofeo de campeones al capitán Pacheco. Junto a Manolo Abalo también se encontraban Álvaro Carou y Carlos Coira, edil de Deportes, entre otros presentes.

Lo cierto, es que el desarrollo del partido no fue fácil de vivir para el presidente, que se ponía en la peor de las situaciones. “Con el 0-2 estábamos pensando ya en quién sería nuestro rival en el play-off, y sufriendo mucho”, dice Manolo Abalo. Pero finalmente, el equipo pudo sacar adelante un partido que ya es historia arlequinada.

“Ganar un torneo de Tercera como este, que ahora lo esté disfrutando toda la gente creo que es impresionante”, destaca Manolo Abalo.

Asimismo, el presidente da mucho valor a lo conseguido por el equipo al tener que competir contra todo un Compostela.

“Todos pensábamos que el Arosa podía ser como mucho segundo y aquí estamos al final. Todo es gracias a estos campeones que nos llevaron hasta aquí y lo consiguieron después de mucho esfuerzo”, recalca el presidente arlequinado tras el derbi.

“Este partido fue de infarto. Es muy merecido. Los nervios le pudieron más que otra cosa, pero ahí está el campeonato para Vilagarcía y para toda la comarca”, insiste un Abalo visiblemente emocionado.

Emoción y alivio

Cuatro años después, el Arosa SC vuelve a ser equipo de Segunda RFEF luego de conseguir recortar más de 11 puntos a un Compostela que apuntaba a ser primero desde el inicio de la temporada regular.

“Creo que el equipo hizo una segunda vuelta de Champions. Hacer 40 puntos y pasarle al Compostela es impresionante. Si hubiéramos empatado con el Compos le habríamos sacado seis o siete puntos”, dice Abalo, que también recuerda los momentos sufridos de la temporada. “Tuvimos también muchas victorias sufridas y algunos empates, pero creo que el equipo más regular fue el Arosa”, recalca Abalo.