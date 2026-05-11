Luis Carro: “Estoy contento porque fuimos un rival digno”

Luis Carro en el partido en A Lomba Gonzalo Salgado

El Céltiga despidió la temporada siendo un rival muy digno en A Lomba, algo que el técnico, Luis Carro, no pasa por alto. “Estoy muy contento. Fuimos un digno rival, creo que ayudamos un poquito a que se llegase con esa emoción al final. Vinimos a competir y lo hicimos”, dice.

“Tuvimos muchas situaciones antes para habernos puesto 0-2. Nos acabó pesando un poco, y con el empuje que tenían ellos era muy difícil que no lo levantaran. Me alegro muchísimo por el arosismo, de verdad”, comenta un emocionado Luis Carro.

Más allá del resultado, la temporada del Céltiga FC es para estar muy orgullosos tras cumplir el objetivo de la permanencia. “Venir aquí con la tranquilidad de no jugarnos nada hay que valorarlo. Hace más de mes y medio que conseguimos la permanencia”, destaca Carro.